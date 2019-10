“Enoturismo, un’opportunità per il territorio”, sabato 5 ottobre al Castello di Gallipoli

All’appuntamento, organizzato da Noesis Group col patrocinio del Comune di Gallipoli, parteciperanno i giornalisti Federico Quaranta e Filippo Bartolotta e il vicepresidente del Movimento Turismo del Vino Sebastiano De Corato

GALLIPOLI (LE) – Costruire una prospettiva turistica tenendo insieme i driver dell’attrattività pugliese con quel legante straordinario che è la lunga e antica tradizione vitivinicola della Puglia. In una parola: enoturismo. Un segmento turistico consolidato in tutto il mondo e motore potente di promozione dei territori e di crescita delle aziende, che necessita di strategie ad hoc e che oggi in Italia può contare sulla recente normativa dedicata. Quali sono, dunque, le opportunità per la Puglia che vengono dalla legge sull’enoturismo e dal suo decreto attuativo? Si può programmare un turismo che incroci i numerosi giacimenti artistici, culturali e paesaggistici con il gusto e il vino, le sue storie, i luoghi di produzione, le esperienze in vigna? Quali gli strumenti a disposizione delle cantine e dei produttori? E quale il ruolo di città simbolo sotto il profilo dell’appeal turistico, come Gallipoli, anche in ottica di enoturismo?

Se ne parlerà sabato 5 ottobre nel castello di Gallipoli con Donatella Cinelli Colombini, la “signora del vino” che ha ideato e inventato il Movimento Turismo del Vino, attuale Presidente dell’associazione Le Donne del Vino, e il senatore Dario Stefàno, proponente e firmatario della legge che ha normato per la prima volta un settore dalle enormi potenzialità di crescita rappresentato proprio dall’enoturismo, che in Italia, secondo i dati del 15° Rapporto sul Turismo del Vino in Italia – Università di Salerno e Città del Vino, registra 14 milioni di presenze annuali per un giro d’affari di 2,5 miliardi di euro lungo l’intera filiera, con 85 euro di spesa media al giorno, che diventano 160 con il pernottamento.

Il workshop, che si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Stefano Minerva e dell’assessore al Turismo Titti Cataldi, per i quali è prevista anche la partecipazione del Ministro all’Agricoltura e al Turismo Teresa Bellanova, è organizzato da Noesis Group, tra i cinque più grandi gruppi di pubbliche relazioni e comunicazione in Italia, con esperienza nella comunicazione del settore vitivinicolo e del turismo, con il patrocinio del Comune di Gallipoli. Pensato come momento di formazione per le cantine pugliesi e gli operatori del settore, il workshop vedrà insieme a Cinelli Colombini e Stefàno, che approfondiranno i contenuti della legge e del decreto attuativo, anche l’intervento di Federico Quaranta, giornalista radiofonico e televisivo di turismo e agricoltura, Filippo Bartolotta, giornalista, wine educator, sommelier e Sebastiano de Corato, vicepresidente Movimento Turismo del Vino. Si parlerà anche di rete di imprese, comunicazione e logistica con Lotta Vikman, retail marketing manager di UPS Italia, che illustrerà le soluzioni e i servizi di UPS, leader globale nel settore della logistica, per il mondo del vino e Martin Slater, presidente di Noesis Group.

L’appuntamento è per sabato 5 ottobre al Castello di Gallipoli a partire dalle ore 10. Modera Giorgio Demetrio, giornalista TGR Rai Puglia.