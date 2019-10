Domenica la terza edizione di Cus Bari Zerobarriere

Le variazioni di percorso dei bus urbani

BARI – Domenica 13 ottobre si terrà a Bari “Cus Bari Zerobarriere – Grand Final Italian Paratriathlon Series – Trofeo Cus Triathlon”, la manifestazione sportiva in cui paratleti e normoatleti si confronteranno nelle gare di triathlon e paratriathlon sulla spiaggia di Pane e Pomodoro e sul lungomare di Bari.

Alla terza edizione dell’evento, come noto, parteciperanno 173 normoatleti e 20 paratleti. La partenza per il triathlon è alle ore 9, mentre il paratriathlon comincerà alle ore 11.50.

In occasione dell’evento sportivo l’Amtab ha disposto delle variazioni di percorso delle linee del trasporto pubblico 2, 2/, 10, 12 e 42, come di seguito indicato:

linea 12 (da inizio servizio fino alle ore 16)

· In direzione via Fenicia – Torre a Mare: i bus giunti sul lungomare Nazario Sauro svolteranno a destra per via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia, via Magna Grecia, via Gentile, complanare ovest della SS 16, via Abate Eustasio, via Interesse con ripresa del percorso ordinario;

· in direzione Piazza Moro: i bus giunti in via Interesse svolteranno a sinistra per via Abate Eustasio, complanare est della SS 16, via Gentile, viale Japigia, via Peucetia, via Apulia, via Oberdan, via Capruzzi, piazza Luigi di Savoia, via carulli, via Melo, via Caduti di via Fani, piazza Moro.

linea 2 (da inizio servizio fino alle ore 14)

· in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti sul lungomare Nazario Sauro svolteranno a destra per via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario;

· in direzione piscine comunali: i bus giunti in via Peucetia proseguiranno per via Apulia, via Oberdan, via Capruzzi, piazza Luigi di Savoia, via Carulli con ripresa del percorso ordinario.

linea 2/ (da inizio servizio fino alle ore 14)

· in direzione via Conenna: i bus giunti sul lungomare Nazario Sauro svolteranno a destra per via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario;

· in direzione piscine comunali: i bus giunti in via Peucetia proseguiranno per via Apulia, via Oberdan, via Capruzzi, piazza Luigi di Savoia, via de Giosa con ripresa del percorso ordinario.

linea 10 (da inizio servizio fino alle ore 14)

· in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti sul lungomare Nazario Sauro svolteranno a destra per via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario;

· in direzione via C. Rosalba – parco Domingo: i bus giunti in via Peucetia proseguiranno per via Apulia, via Oberdan, via Capruzzi, via Lattanzio con ripresa del percorso ordinario.

linea 42 (da inizio servizio fino alle ore 14)

· i bus effettueranno un percorso di tipo circolare: in partenza da via Di Maratona (piscine comunali) e giunti sul lungomare Nazario Sauro svolteranno a destra per via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, via Di Vagno, corso Sonnino, via Carulli, via de Giosa, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, lungomare Starita, via Adriatico, via Giordano, via Verdi, via Di Maratona (Piscine Comunali);

i bus non raggiungeranno l’area di sosta “Pane e Pomodoro”.

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le variazioni di percorso.