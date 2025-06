A Putignano 6 giugno in Comune con iniziative dedicate al lavoro

Nella Casa Comunale di Putignano una giornata tra Career e CV Day, mostra fotografica e dibattiti sul lavoro; tavoli tematici, CIE Day e animazione per bambini

PUTIGNANO – Cercare lavoro, rinnovare il proprio curriculum o la carta d’identità, ritirare la tessera elettorale, partecipare ad una grande festa per bambini e ragazzi: venerdì 6 giugno la Casa Comunale di Putignano si riempie di iniziative per un’intera giornata dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30. Occasioni rivolte ad ogni fascia d’età: giovani, famiglie, adulti e professionisti si incontrano in Comune.

30 AZIENDE A COLLOQUIO

A partire dalle ore 10:00, infatti, sarà possibile conoscere circa 30 aziende in cerca di nuove figure professionali ascoltando le presentazioni in sala consiliare o incontrandole ai banchetti allestiti nel Chiostro Comunale. Una rete che è stata possibile grazie alla collaborazione tra i ragazzi del progetto “Pianeta Giovani 2023” del Servizio Civile Universale dei Comuni di Putignano, Castellana Grotte e Noci, unitamente a Quasar e Porta Futuro Putignano.

WORKSHOP E DIBATTITI SUI DIRITTI DEL LAVORO

Sarà dato spazio anche a due workshop che si terranno in Sala Consiliare.

Il primo, “Innovazione Tecnologica e Intelligenza Artificiale: cosa cambia nel mondo del lavoro e le professioni emergenti”, dalle 11:30 alle 13:00 in collaborazione con Cooperativa Quasar vedrà protagonisti il Cav. Gianluca Budano (Direttore ARPAL Puglia), il Prof. Roberto Boza (Professore ordinario del Dipartimento di Giurisprudenza di UniBa) e l’Avv. Gianluca Miano, Assessore alle Politiche del Lavoro di Putignano. Nel corso dell’evento sarà sottoscritto il protocollo d’intesa per l’avvio di un percorso sinergico sulle politiche attive del lavoro sul territorio di Putignano tra ARPAL Puglia, UniBa e Comune.

Dalle 17:00 alle 18:30, invece, sarà avviato il tavolo “Come costruire la propria carriera: la

cassetta degli attrezzi” con il dott. Giampietro (Garante per le persone con disabilità della Regione Puglia), il Comitato Pari Opportunità e la Consulta Giovanile del Comune di Putignano.

Alle 18:30, la Consulta Giovanile della Città di Putignano si farà promotrice di un dibattito incentrato sui quesiti referendari dell’ormai prossimo Referendum dell’8 e 9 giugno, con un focus sui diritti del lavoro.

CV DAY, MOSTRE E ANIMAZIONE PER I PIÚ PICCOLI

I volontari e le volontarie del Servizio Civile Universale saranno anche a disposizione per la

redazione di curriculum vitae e l’illustrazione del funzionamento del portale inPA per consultare i concorsi pubblici attualmente attivi a livello nazionale. Nel Chiostro Comunale, poi, le ragazze del progetto MusaP di Putignano, allestiranno una mostra fotografica a tema lavoro e l’iniziativa “A TU PER TU”, un piccolo “confessionale delle vocazioni” con uno specchio simbolico, davanti al quale ogni partecipante potrà chiedersi “Chi voglio diventare davvero?”.

A intrattenere i più piccoli, dalle 10:00 alle 18:00, anche una grande festa per bambini e ragazzi a cura del Centro per Famiglie dell’Ufficio Sociale di Ambito di Putignano

CIE DAY E TESSERE ELETTORALI

Per l’occasione, torna anche il CIE Day: venerdì 6, fino alle ore 19:00, sarà possibile rinnovare la propria carta d’identità e ritirare la tessera elettorale rispettivamente dall’ufficio anagrafe ed elettorale. Il servizio sarà attivo anche sabato 7 dalle 16:00 alle 19:00 e domenica 8 dalle 8:30 alle 12:30, e dalle 16:00 alle 19:00.

L’ingresso a tutte le attività sarà libero e gratuito. Tutta la cittadinanza è invitata.

Programma

6 giugno in Comune

10:00 – 13:00

15:00 – 19:30

Comune di Putignano

CAREER DAY

Banchetti Aziende

Chiostro Comunale

Presentazioni aziende e virtual slot

Sala Consiliare

Curriculum Vitae e guida al portale InPA

Ufficio URP

Tavoli Tematici

11:30 – 13:00

Innovazione tecnologica e impresa. Nuovi Modelli di lavoro per il futuro

A cura di QUASAR

17:00 – 18:30

Giovani Protagonisti: Idee, Opportunità, Azioni per il futuro

Garante regionale dei diritti delle persone con Disabilità

Comitato Pari Opportunità

Consulta Giovanile

18:30 – 19:30

D(i)ritti al voto.

Dibattito sui quesiti referendari dell’8 e 9 giugno.

A cura della Consulta Giovanile

I partecipanti potranno inoltre redigere o aggiornare il proprio Curriculum Vitae

gratuitamente.

ANIMAZIONE PER BAMBINI

Chiostro Comunale

CIE DAY

Possibilità di effettuare la propria Carta d’Identità e ritirare la propria tessera

elettorale.