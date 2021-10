Il bollettino di domenica 24 ottobre 2021: salgono a 2.317 i casi positivi al Covid-19 in regione, nessun decesso

REGIONE – Nuova giornata di informazione da Puglianews24.eu sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione per domenica 24 ottobre 2021. Andiamo a vedere di seguito i dati del bollettino della giornata a cura della Regione Puglia sulla base degli ultimi dati comunicati.

In Puglia, sono stati registrati 18.601 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono stati registrati 127 casi positivi: 39 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 13 nella provincia BAT, 22 in provincia di Foggia, 35 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, un caso di residente fuori regione, uno in via di definizione. Sono 262.314 le persone guarite.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 271.456, così suddivisi:

99.259 nella Provincia di Bari;

28.361 nella Provincia di Bat;

21.511 nella Provincia di Brindisi;

47.850 nella Provincia di Foggia;

31.730 nella Provincia di Lecce;

41.252 nella Provincia di Taranto;

1002 attribuiti a residenti fuori regione;

491 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.