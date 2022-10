Bollettino Coronavirus Puglia, i dati di oggi 16 ottobre 2022

1.137 casi positivi rilevati su 8.798 test giornalieri.Al 2% l’occupazione delle intensive, al 5% quella dell’area non critica.Un decesso

REGIONE – Nuova giornata di informazione da Puglianews24.eu sull’andamento dei contagi Covid 19 in Regione con gli aggiornamenti di oggi, domenica 16 ottobre 2022. Andiamo a vedere di seguito i dati del bollettino odierno a cura della Regione Puglia.

Sono stati effettuati 8.798 test giornalieri per l’infezione da Covid-19 e sono stati individuati 1.137 casi positivi con una incidenza di 12,9% ( ieri 16,2%).

I nuovi casi sono così distribuiti:332 in provincia di Bari,67 in Provincia di Bat, 128 in provincia di Brindisi,98 in provincia di Foggia,332 in provincia di Lecce,164 in provincia di Taranto,10 residenti fuori regione,6 provincia in via di definizione.

14.327(-376) sono gli attualmente positivi (ricoverati + persone in isolamento), 14.199 (-372) persone in isolamento,121(-4) le persone ricoverate in area non critica e 7(=) in terapia intensiva.Si è verificato 1 decesso.

Complessivamente sono 9.129 le persone decedute; 1.476.880(+1.512 ) le persone guarite;12.859.946 i test eseguiti.

I casi totali positivi Covid in Puglia sono 1.500.336, così suddivisi:

483.697 nella Provincia di Bari;

128.418 nella Provincia di Bat;

142.161 nella Provincia di Brindisi;

211.445 nella Provincia di Foggia;

310.108 nella Provincia di Lecce;

203.535 nella Provincia di Taranto;

15.859 attribuiti a residenti fuori regione;

5.113 provincia in definizione

Secondo la rilevazione giornaliera del Ministero della Salute la percentuale di Posti Letto di Terapia Intensiva occupata da Pazienti Covid−19 in Puglia ,in data 15 ottobre 2022, è del 2%, in Italia è del 3%.La percentuale di Posti Letto in area non critica occupata da Pazienti Covid−19 in Puglia è del 5%, in Italia del 10% (dati Agenas).