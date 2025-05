Copertino, presentazione del nuovo libro di Sandro Frisullo

Mercoledì prossimo presso la ex chiesa delle Clarisse verrà presentato il saggio dal titolo “La Politica. Pensare e agire per trasformare la società”

COPERTINO – Mercoledì 28 maggio 2025 alle ore 18.30 presso la ex chiesa delle Clarisse a Copertino (Via Margherita di Savoia), si svolgerà la presentazione del nuovo libro di Sandro Frisullo, il saggio dal titolo “La Politica. Pensare e agire per trasformare la società” edito da Edizioni Esperidi.

Dopo il saluto del sindaco di Copertino Vincenzo De Giorgi, in dialogo con l’autore ci saranno Sandrina Schito docente e Francesco Fistetti docente UniBari. L’evento sarà moderato da Giulio Raganato studente UniSalento, sarà presente l’editore Claudio Martino. Info: 389 566 1849.

Il libro

“Dopo decenni di fiducia acritica nel capitalismo si fa strada una maggiore consapevolezza della necessità della politica per contrastare le conseguenze di una finanziarizzazione dell’economia a scala globale che concentra le ricchezze, acuisce le disuguaglianze e le ingiustizie sociali, mette in grave sofferenza la democrazia. E oggi, ancor più di ieri, la politica ha di fronte un compito che appare quasi titanico, come ricostruire una relazione conviviale tra gli uomini, scongiurando che la competizione estrema (l’affermazione di sè con ogni mezzo) faccia saltare ogni mediazione e distrugga le relazioni di fraternità e di solidarietà. In un momento così drammatico per la storia dell’umanità, la politica è chiamata a svolgere la sua funzione nella regolazione delle relazioni internazionali e nella definizione di un nuovo ordine mondiale fondato sul multilateralismo, sulla cooperazione e sulla coesistenza pacifica”.

Il libro si articola in due parti, la prima inedita, la seconda contiene una selezione di alcuni articoli pubblicati dall’autore negli ultimi anni sui quotidiani locali e regionali (Il Quotidiano di Lecce, La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Corriere del Mezzogiorno, La Repubblica di Bari). Si tratta di un punto di vista sui fatti della politica, della società, dell’economia.

L’autore

Sandro Frisullo (Castrignano dei Greci, 1955) è laureato in Filosofia, è stato Segretario Provinciale PCI (1981-1990), Sindaco di Castrignano dei Greci (1985-1994), Consigliere Comunale di Lecce città, Consigliere Provinciale, Consigliere Regionale (1995-2010), Vicepresidente della Giunta Regionale Pugliese (2005-2009). Ha pubblicato: Lo Statuto della Regione Puglia (Manni 2004), Oltre il deserto (Sandro Frisullo, Valerio Elia e Luciano Sechi, Palomar 2009), Abbracciammo la politica da ragazzi (Lupo editore 2016), Da Livorno alla Bolognina (Mario Toma, Sandro Frisullo, Spagine 2020), Il popolo senza politica. Rifondare i partiti (Spagine Fondo Verri 2022).