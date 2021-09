Conversano: nella terza giornata di Lectorinfabula si parla di donne, lavoro, fede e musica

Appuntamento per mercoledì 22 settembre 2021 al Monastero di S. Benedetto

CONVERSANO (BA) – Parole in musica, parole per spiegare, parole per crescere e per cambiare. Parole per raccontare di lavoro, di luoghi, di diritti delle donne, dell’importanza dei messaggi che passano attraverso la musica, di fede e gesti indimenticabili, di cibo che diventa protagonista di libri gialli. Sono le parole le vere protagoniste della terza giornata della XVII edizione di Lectorinfabula european cultural festival organizzato dalla Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1889-1921). entra nel vivo del tema “Il tempo degli eroi”, e lo fa attraversando il passato e il presente con incontri, dibattiti, workshop e mostre.

Gli illustratori Marco Paschetta, l’autrice Irene Penazzi, e lo scrittore e viaggiatore Timothée De Fombelle sono i protagonisti di Lector Ragazzi. Al mattino incontreranno i bambini mentre il pomeriggio Timothèe De Fombelle terrà, in dialogo con Nicola Galli Laforest, un incontro di formazione riservato a insegnanti, bibliotecari, librai, operatori culturali o a quanti per professione e passione si occupano di letteratura per ragazzi. Autore di libri tradotti in più di 20 lingue, De Fombelle ha ricevuto una ventina di premi internazionali. Il suo libro “Vango” è stato inserito fra migliori libri del 2015 dall’Associazione Americana dei Bibliotecari per Giovani Adulti.

Alle 10.00, sulla Terrazza della Community Library, la rassegna stampa di Lectorinfabula dei quotidiani e delle riviste dell’emeroteca della Fondazione Di Vagno, realizzata in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti di Puglia e i giornalisti de La Gazzetta del Mezzogiorno.

Alle 15.00 la Scuola per la Buona Politica su “Storie di donne: lavoro, salute, politica” nella sala conferenze di San Benedetto. L’incontro, introdotto da Lidia Greco docente di sociologia dei processi economici e del lavoro, si concentrerà sulle donne di cui l’informazione spesso riporta un racconto distorto. Interverranno la giornalista di Repubblica Maria Novella De Luca, l’avvocata Tea Dubois, Mirella Giannini già docente di Sociologia all’Università “Federico II” di Napoli la cui area di ricerca è il mercato del lavoro e delle professioni, analizzato prevalentemente in un’ottica di genere, Raffaella Scelzi ricerca in Teoria del linguaggio e scienza dei segni. Le conclusioni sono affidate al direttore del dipartimento di scienze politiche Giuseppe Moro.

Si continuerà a parlare di lavoro alle 17 con un appuntamento organizzato dall’osservatorio Il piacere di lavorare. Chi sono i nostri disoccupati? Sono mediamente formati ed informati? Risponderanno a queste domande Francesco Errico sociologo del lavoro e fondatore del centro studi, Mirella Giannini, Dominga Camardella navigator presso ANPAL Servizi per la provincia di Bari, Roberto Rotunno Giornalista de “Il Fatto Quotidiano”. L’incontro sarà condotto da Pier Luigi Morizio.

Ancora parole, quelle dello scrittore Alberto Cavaglion intervistato dal giornalista Nicola Signorile per presentare il suo ultimo libro “Decontaminare le memorie”, add editore. Un manifesto del «quarto paesaggio», che restituisca ai luoghi della memoria quella funzione riparatrice che talvolta riesce alla letteratura, quando non è solo testimonianza.

Alle 18.30 l’appuntamento con Piazza Dante in compagnia dello storico Vito Bianchi che nel chiostro di San Benedetto narrerà de “Il viaggio immaginifico di Dante”.

Il Festival “Lectorinfabula” fa parte del progetto condiviso “Piazza Dante. #Festivalinrete” che unisce 44 Festival di approfondimento culturale italiani. Sostenuto dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche istituito dal Mibact, “Piazza Dante. #Festivalinrete” è una delle più importanti iniziative che nel 2021 rendono omaggio a Dante Alighieri in occasione dei settecento anni dalla morte. Da nord a sud in un viaggio geografico e culturale che sta attraversando tutte le regioni italiane toccando le grandi città e i piccoli centri, il progetto testimonia l’amore del nostro Paese per la straordinaria opera di Dante Alighieri, dando vita a un racconto tutto italiano che anima le piazze (fisiche e virtuali: https://www.piazzadante.org).

Domani sarà anche la giornata di Amir Issaa, rapper e scrittore, ideatore di laboratori di musica e rime contro le discriminazioni. “Potere alle Parole” è il suo format per le scuole, le carceri, gli hotspot per migranti. A Lectorinfabula, alle 19, intervistato dal giornalista Livio Costarella, presenterà il libro Educazione rap (add editore, 2021). Sempre Amir Issaa sarà il protagonista dell’anteprima di Bridge for Future, incontro organizzato in collaborazione con Brainpull, alle 20.30 nella sala vetro di San Benedetto.

Torna Lector in Libreria alle 19 nella libreria Skribi – Bistrot Letterario. La scrittrice Federica Introna parlerà di Zenobia di Palmira, la donna che sfidò l’Impero romano, protagonista del suo ultimo libro “La regina guerriera”. Dialogherà con lei Rosanna Santoro, ideatrice del blog letterario “Logokrisia”.

Sarà Giancarlo Fiume, caporedattore del TGR Rai Puglia, ad intervistare il giornalista Marco Politi uno dei maggiori esperti di questioni vaticane. Al centro dell’incontro, che si terrà alle 20.00 nella biblioteca della Community Library, il libro “Francesco, la peste, la rinascita” per ricordare il momento di smarrimento che ha colpito i fedeli a febbraio 2020 e le cerimonie del 27 marzo e la via Crucis del Venerdì santo di straordinario impatto visivo e psicologico, riaffermazione della fede come portatrice di speranza, alimento di solidarietà̀.

Dalle 21, la terza e ultima giornata di Lectorintavola, la sezione di Lectorinfabula dedicata alla cultura del cibo. Sulla Terrazza della Community Library si parlerà di Vino, il nettare degli dei, con il giornalista enogastronomico Carlo Cambi. Alle 21.30 gli Eroi dell’alimentazione Matteo Santoiemma (Tatarànne, Scazzarìdde, I Parieti primitivo Puglia), Francesco Colella (Spacciagrani), Frantoio D’Orazio in un dibattito guidato dalla giornalista presenta Barbara Politi.

Infine, per gli incontri d’autore di Lectorintavola, la presentazione del libro “Il gourmet cena sempre due volte”, alle 22.00, con gli scrittori Enrico Pandiani e Gabriella Genisi, il cui ultimo libro è “La regola di Santa Croce”, ed. Rizzoli.

Tre le mostre allestite negli spazi del Festival:

1) la mostra-concorso dedicata alla satira a cura del Centro LIBREXPRESSION diretto da Thierry Vissol, dal titolo “Cancel-liamoci: Cancel Culture e politicamente corretto”, il risultato del terzo concorso internazionale Libex2021. Un lavoro sulla cultura Woke, ideologia della Cancel Culture e del Politicamente Corretto, che si basa sulla consapevolezza delle ingiustizie sociali e razziali.Risalente agli anni ’20 del secolo scorso, oggi è diffusa in tutti i paesi occidentali con movimenti e campagne quali #BlackLivesMatter o #Metoo. Nessuno può mettere in dubbio la legittimità delle battaglie contro le discriminazioni, ma il fine non può mai giustificare i mezzi soprattutto quando azioni coordinate da attivisti permettono di censurare, boicottare o umiliare pubblicamente individui – anche del passato – le cui opinioni sono giudicate divergenti da questa nuova Doxa Woke. Al concorso hanno partecipato illustratori provenienti da 28 Paesi del mondo.

2) la mostra fotografica “La guerra – una storia siciliana” del fotoreporter Tony Gentile, a cura di Rocco De Benedictis. Nel 2022 ricorrerà il 30esimo anniversario delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio in cui persero la vita 11 persone. Tony Gentile è l’autore di quella fotografia che vede ritratti i giudici Falcone e Borsellino che li ritrae sorridenti in un evento pubblico due mesi prima del primo attentato del 1992. Il reportage di Tony Gentile è la testimonianza diretta di un giovane fotoreporter che racconta il quotidiano della sua città, Palermo, e di un’isola piena di contraddizioni.

3) in anteprima nazionale, la mostra, anch’essa fotografica, “Il cibo in forma – Art Food Photo” di Laura Rizzo composta da due sezioni: Olio su teglia/Favole da forno e Pollo d’artista/Una faccia in prestito. Laura Rizzo, scrittrice, critico musicale, docente, si è sempre occupata di food art. Il progetto “Olio su teglia/Favole da forno” è nato durante il lockdown della scorsa primavera e ha trasformato la sua cucina in un Paese delle meraviglie. Ad un anno di distanza, invece, nasce il progetto “Pollo d’artista/Una faccia in prestito” con l’intento di creare volti di personaggi noti utilizzando solamente materiale commestibile.

Il Festival Lectorinfabula si svolge con il patrocinio e il sostegno della Commissione europea rappresentanza in Italia, del Consiglio d’Europa, del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, della Regione Puglia, della Città Metropolitana di Bari, del Comune di Conversano, dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, dell’AICI Associazione delle Istituzioni di cultura italiane, della Friedrich Ebert Stiftung, di Visegrad Insight, con il sostegno della BCC Conversano e di Banca Etica e la media partnership di Rai Radio3 e Rai Cultura.

Partner culturali: COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo del Mediterraneo), Ordine dei giornalisti della Puglia, Eurozine, network delle riviste di cultura europee, Vox Europ.

È possibile scaricare il programma e prenotarsi al sito www.lectorinfabula.eu. Viste le ristrettezze imposte dall’emergenza Coronavirus si potrà accedere agli eventi, sia al chiuso sia all’aperto, solo previa prenotazione, muniti di green pass o con tampone rapido o molecolare con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.