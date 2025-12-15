Concert Jouet: “Le Vie del Natale” a Trani

Dal 19 al 21 dicembre, a Palazzo delle Arti Beltrani, per Teatro Famiglia, andrà in scena Concert Jouet: un “concerto giocattolo” bislacco e irresistibile tra comicità e musica, con Paola Lombardo e Paola Torsi

TRANI – A Palazzo delle Arti Beltrani dal 19 al 21 dicembre va in scena il secondo appuntamento di Teatro Famiglia: uno spettacolo bislacco e irresistibile con Paola Lombardo e Paola Torsi, diretto da Luisella Tamietto, dove voce e violoncello trasformano imprevisti e contrattempi in arte surreale e divertimento per tutte le età

A Palazzo delle Arti Beltrani a Trani prosegue il cartellone di eventi “Le Vie del Natale”, a cura di Delle Arti Odv Ets, con il patrocinio gratuito della Rete Musei di Puglia e il sostegno della Città di Trani. Dopo il successo del primo appuntamento di Teatro Famiglia con ‘Un Canto di Natale’, andato in scena dal 5 al 7 dicembre con adattamento dal testo di Charles Dickens, regia e musiche originali di Luca Mauceri, arriva ora il secondo evento dedicato a grandi e piccoli spettatori: ‘Concert Jouet’.

Dal 19 al 21 dicembre, il “concerto giocattolo” porterà sul palco la comicità musicale al femminile, con Paola Lombardo (voce) e Paola Torsi (violoncello), dirette da Luisella Tamietto e con la consulenza artistica di Nicola Muntoni. Le due artiste danno vita a personaggi clowneschi che trasformano incidenti e contrattempi in momenti di comicità surreale, dove l’improvvisazione diventa regola e l’approssimazione si eleva ad arte.

Lo spettacolo è un equilibrio costantemente in pericolo: voce e violoncello si inseguono, si scontrano, si sostengono, creando un gioco teatrale che mescola musica e fisicità, ironia e poesia. È proprio questa precarietà a renderlo irresistibile, sorprendente e perfetto per chi cerca un’esperienza autentica e viva. Un concerto giocattolo che trasforma l’imprevisto in poesia.

Selezionato dal Tofringe 2017, Concert Jouet che ha esordito nel 2016 e ha conquistato tante platee in tutta Italia con oltre 40 repliche in un solo anno. Nel 2018 ha vinto il Premio del Pubblico “L’inutile del Teatro”, patrocinato dal Comune di Padova e sostenuto dalla Cassa di Risparmio del Veneto. Nel 2021 è stato ospite della rassegna dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, confermando la sua capacità di sorprendere anche in contesti prestigiosi.

Il “concerto giocattolo” è un invito al gioco teatrale pensato per grandi e piccoli: un’esperienza che diverte, emoziona e invita a guardare con occhi nuovi il teatro musicale. L’arrangiarsi diventa normalità, l’imprevisto si fa occasione, e il pubblico è trascinato in un viaggio dove la fragilità si trasforma in forza creativa.

Lo spettacolo del 19 dicembre 2025 va in scena alle ore 20:00. Per le repliche del 20 e 21 dicembre 2025 gli orari sono alle ore 10:00 (matinée già tutti SOLD OUT) e alle ore 17:00 e 19:00, con ingresso (€12 intero, ridotto soci €10) consentito fino a 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

I biglietti ( con posti numerati da scegliere su pianta) sono acquistabili al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 a Trani, aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00, oppure online su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/concert-jouet/288756 e includono (prima dell’inizio dello spettacolo) anche la visita al Museo e alla collezioni custodite a Palazzo Beltrani.

Le Vie del Natale non sono solo un cartellone di eventi tra teatro, concerti e spettacoli che anima la Città di Trani dal 5 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, sono un’esperienza, un viaggio, un abbraccio collettivo che unisce arte e festa, cultura e comunità. Per chi cerca un regalo originale, il Palazzo delle Arti Beltrani propone una promo natalizia imperdibile, un dono che è un’emozione da vivere e condividere.

Il programma completo delle iniziative natalizie del Palazzo delle Arti Beltrani al seguente link della brochure digitale consultabile o scaricabile su https://www.flipsnack.com/675AA5…/natale-2025-210-x-210-mm

I biglietti di tutti gli appuntamenti sono disponibili al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 a Trani, aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00, oppure online su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/tour/palazzo-delle-arti-beltrani/4206

Per informazioni, è possibile contattare il numero 0883 500044, scrivere su WhatsApp al 392 3892767 o a info@palazzodelleartibeltrani.it

A Trani, vestita a festa, Le Vie del Natale sono pronte a incantare, guidando cittadini e turisti verso un mese di esperienze autentiche con il cuore aperto e le note che risuonano nell’aria. Un invito a vivere il tempo delle festività con intensità, curiosità e stupore.