Collepasso, Briciole: il 6 gennaio va in scena Casa Romantika

Nel Teatro Auditorium della Scuola Primaria lo spettacolo Casa Romantika, di e con David “Giulivo” Bianchi, che racconta la storia di un clown-pescatore solitario e un po’ sgangherato

COLLEPASSO (LE) – Un circo che combina clownerie, mimo, musica e grande immaginazione: martedì 6 gennaio (ore 17:30 | ingresso gratuito | prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp 3285317676 – 3483725001) nel Teatro Auditorium della Scuola Primaria di via Giacomo Puccini a Collepasso con Casa Romantika di e con David “Giulivo” Bianchi per la regia di Riccardo Rombi (dai 3 anni) prosegue, nel giorno dell’Epifania, la seconda edizione della rassegna teatrale per bambini e famiglie Briciole.

Lo spettacolo racconta la storia di un clown-pescatore solitario e un po’ sgangherato. Durante una tempesta, Roman naufraga e approda su una strana isola fatta di rifiuti. Qui, con ciò che trova (bottiglie, sacchi, oggetti abbandonati) costruisce una piccola casa tutta sua. Senza quasi usare parole, il protagonista trasforma la plastica in tetti, mobili, strumenti, giocando e reinventando il mondo attorno a sé. Quello che sembra spazzatura diventa rifugio, compagno, poesia. Roman è buffo, tenero, creativo, e attraverso il suo naufragio si scopre un viaggio di sopravvivenza e fantasia. In modo leggero e visivo, Casa Romantika invita a riflettere sul riciclo e sull’inquinamento: l’isola è un luogo pericoloso ma anche terreno di possibilità, dove l’immaginazione può cambiare tutto.

Fino al 22 febbraio, la manifestazione organizzata dal Comune di Collepasso, nell’ambito delle iniziative del locale Coordinamento pedagogico, in collaborazione con l’associazione culturale Ura Teatro, con la direzione artistica di Laura Scorrano, e con il sostegno della Regione Puglia grazie al Sistema integrato di educazione e istruzione ZeroSei, proporrà altri quattro spettacoli. Dopo i primi tre appuntamenti, al Teatro Auditorium della Scuola Primaria andranno in scena anche Berny – Il coraggio di avere paura della Compagnia Ventinovenove (domenica 18 gennaio | ore 17:30), Bertuccia e i signori del fango di Ura Teatro (domenica 1 febbraio | ore 17:30). Finale nell’Aula Consiliare con una doppia replica di Hamelin di Factory Compagnia Transadriatica (domenica 22 febbraio | ore 16:00 e 17:30). Durante gli appuntamenti la libreria “La soffitta senza tetto” sarà presente con un’interessante proposta di libri e albi illustrati. Info urateatro.it – facebook.com/urateatro.

BERNY – IL CORAGGIO DI AVERE PAURA

Domenica 18 gennaio alle 17:30 appuntamento con Berny – Il coraggio di avere paura della Compagnia Ventinovenove con Patrizia Ponzetta, Mary Negro e Gabriele Polimeno (tout public). Berny racconta la storia di un uomo che ha sempre cercato di apparire coraggioso, inventando imprese eroiche e costruendo un’immagine forte agli occhi degli altri. In realtà, dentro di sé nasconde timori e fragilità che teme di mostrare. Quando la vita lo mette davanti a una prova vera, Berny è costretto a smettere di fingere e a confrontarsi con le sue paure più profonde. Solo riconoscendo la propria vulnerabilità, scopre che il vero coraggio non consiste nell’assenza di paura, ma nell’affrontarla e viverla con autenticità. Lo spettacolo, con un tono ironico ma toccante, invita il pubblico a riflettere sul valore della sincerità verso sé stessi, sulla forza che nasce dall’onestà emotiva e sull’importanza di accettare le proprie fragilità come parte del coraggio.

BERTUCCIA E I SIGNORI DEL FANGO

Domenica 1 febbraio alle 17:30, Ura Teatro propone Bertuccia e i signori del fango di Fabrizio Pugliese. Un burattino pigro, un mistero che puzza e un fiume che chiede aiuto Bertuccia non ama lavorare, non ama indagare, anzi, non si pone domande troppo complicate, e di certo non ama sporcarsi le mani, soprattutto perché poi bisogna lavarle. Ma quando sua moglie si ammala, poi suo figlio e infine tutto il paese, anche un burattino pigro deve fare qualcosa. Seguendo il mormorio di un ruscello che non ride più, Bertuccia scoprirà che dietro l’acqua sporca si nascondono uomini ancora più sporchi e allora per salvare il mondo bisogna davvero ‘sporcarsi le mani’ e smettere di girarsi dall’altra parte.

HAMELIN

Domenica 22 febbraio la rassegna si concluderà con due repliche (ore 16:00 e 17:30) di Hamelin. Prodotto da Factory Compagnia Transadriatica e Fondazione Sipario Toscana con il sostegno di Segni new generations festival, vincitore dell’Eolo Awards e del Premio Festebà, lo spettacolo (dai 5 ai 10 anni), con drammaturgia e regia di Tonio De Nitto, dramaturg Riccardo Spagnulo, musiche originali di Paolo Coletta, voiceover di Sara Bevilacqua, burattini di Michela Marrazzi, scene di Iole Cilento, costumi di Lapi Lou e luci di Davide Arsenio, vede in scena Fabio Tinella.

La storia del pifferaio di Hamelin è ancora avvolta nel mistero. Hamelin è il nome di una cittadina al nord della Germania dove leggenda e realtà si sono fuse centinaia di anni fa, dove diverse ipotesi non hanno mai risolto il mistero della sparizione di 130 bambini, come riportato nella targa affissa sulla cosiddetta casa dell’accalappia topi. Un fatto di cronaca traslato via via in fiaba, nella tradizione orale prima e nella raccolta “Saghe germaniche” dei Fratelli Grimm poi. Ad Hamelin vige ancora il divieto assoluto di suonare musica nella via Senzatamburi, dove anche i cortei in festa che vi arrivano cessano immediatamente ogni suono. Ma cosa è successo ai bambini di Hamelin? Dove finisce la realtà e dove inizia la finzione?

SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI

Il sistema integrato di educazione e di istruzione (0-6 anni), intende promuovere la collaborazione pedagogica e organizzativa tra i soggetti portatori di educazione professionale, riunendo attorno allo stesso tavolo i coordinatori dei servizi educativi per l’infanzia (statali e paritari) esistenti sul territorio e costituisce un elemento indispensabile dal punto di vista tecnico-pedagogico della governance locale.

Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria con

messaggio WhatsApp 3285317676 – 3483725001.

Info urateatro.it – facebook.com/urateatro.