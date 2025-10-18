“Cinemarcord” dal 19 ottobre al Teatro Orfeo di Taranto

L’associazione di promozione sociale La Bottega delle idee ETS e il Cinema Teatro Orfeo di Taranto presentano la seconda edizione di “Cinemarcord”: le coppie del cinema italiano raccontate attraverso le immagini e analizzate dalla critica

TARANTO – La storia del cinema, in particolar modo quella nazionale, è importantissima per capire gli sviluppi sociali e culturali del nostro Paese. Il patrimonio storico-artistico nazionale, legato al cinema, è il secondo del mondo e il primo in Europa, per questo è fondamentale preservare la memoria storica di personaggi, autori, attori e stagioni del cinema, che hanno dato lustro al nostro Paese.

E’ su queste premesse che nasce il progetto “CINEMARCORD – Protagonisti del cinema italiano raccontati attraverso le immagini e analizzati dalla critica”, un metodo innovativo per parlare di cinema.

Questa seconda edizione del progetto artistico, curato da Domenico Palattella, giovane giornalista e critico cinematografico tarantino, è suddiviso in tre appuntamenti mensili, da tenersi la domenica mattina, nel foyer del Teatro Orfeo di Taranto, dedicati al ricordo di alcuni dei protagonisti del nostro cinema.

Un viaggio nell’universo filmico, nella finzione cinematografica e nei suoi linguaggi ammalianti che permetterà di avviare delle “Conversazioni sul cinema italiano” con il pubblico che potrà interagire con i relatori e proporre loro domande, spunti e considerazioni.

Nel corso degli appuntamenti è previsto anche un breve Breakfast dating, dove il rito della colazione incontra la socializzazione e la cultura.

Il progetto ha il patrocinio morale del Comune di Taranto, della Regione Puglia, della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto e della Confcommercio di Taranto.

CRONOPROGRAMMA

19 ottobre 2025 – FERNANDEL e GINO CERVI con la presentazione del libro “Fernandel e Gino Cervi, il cinema, l’amicizia e la buona tavola”, di Patrice Avella e Domenico Palattella

9 novembre 2025 – TOTO’ e PEPPINO DE FILIPPO con la presentazione del libro “Peppino De Filippo, tra palcoscenico e cinepresa”, di Ciro Borrelli

7 dicembre 2025 – FRANCO FRANCHI e CICCIO INGRASSIA con la presentazione del libro “Soprassediamo! Franco & Ciccio story ”, di Giordano Lupi