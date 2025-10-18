Teatro Festival, domani a Carosino “Le allegre comari di Windsor”

Torna il Teatro Festival di CarusTeatro Aps; in scena il primo spettacolo “Le allegre comari di Windsor” di William Shakespeare nell’allestimento di “Artemisia Teatro” di Bari con la regia di Mariella Lippo

CAROSINO – Torna Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”, la rassegna teatrale di CarusTeatro Aps che, con la Direzione Artistica di Davide Roselli, in questa ottava edizione vedrà sette importanti compagnie amatoriali italiane proporre i loro lavori teatrali. Oltre le sette rappresentazioni, il cartellone prevede anche tre “date” fuori abbonamento: il 3 gennaio è prevista la premiazione, mentre il 17 e il 18 gennaio la compagnia CarusTeatro proporrà “1944 Il Rifugio” di Giuseppe Cazzato con la regia di Davide Roselli.

Tutti gli spettacoli si terranno, con inizio alle ore 20.45, presso il Teatro Comunale di Carosino, in Via Vittorio Veneto: il biglietto per la singola serata costa 6 euro, mentre l’abbonamento per le sette rappresentazioni 48 euro, con info e prevendita presso la sede di CarusTeatro Aps, in Viale Risorgimento n.32 a Carosino (cell. 3773286860).

La rassegna è patrocinata da Comune di Carosino, Provincia di Taranto, Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese – Puglia Culture, e Unione Italiana Libero Teatro.

Annunciando la rassegna il Direttore artistico Davide Roselli ha spiegato che «anche in questa ottava edizione la rassegna è una vera e propria competizione che vedrà sette compagnie italiane contendersi il Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino, nonché il Premio alla regia Salvatore Epifani – Carosino 2025».

Programma

Primo appuntamento in cartellone – domenica 19 ottobre – vedrà “Artemisia Teatro” di Bari proporre “Le allegre comari di Windsor” di William Shakespeare con la regia di Mariella Lippo.

Domenica 2 novembre “GAT Peppino Mancini” di Fasano proporrà “Stasera Ovulo” di Carlotta Clerici con la regia di Mimmo Capozzi, mentre sabato 15 novembre “Amici Nostri” di Castellana Grotte porterà in scena “Mandragola” di Niccolò Machiavelli con la regia di Dino Parrotta.

Venerdì 28 novembre “SenzaConfine” di Fasano proporrà “Inviolata” di e con la regia di Teresa Cecere e David Marzi, mentre sabato 6 dicembre “Teatro di Sabbia” di Vicenza porterà in scena “Killer” di Aldo Nicolaj con la regia di Eros Emmanuil Papadakis.

Sabato 13 dicembre “Giardini dell’Arte” di Firenze proporrà “La stanza di Veronica” di Ira Levin con la regia di Marco Lombardi, mentre sabato 20 dicembre sarà la volta di “Costellazione” di Formia, in provincia di Latina, che porterà in scena “La Cattedrale” di e con la regia di Roberta Costantini e Marco Marino.