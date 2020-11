Castellana Grotte, Coronavirus: gli aggiornamenti e le raccomandazioni del sindaco

CASTELLANA GROTTE (BA) – Il Sindaco di Castellana Grotte Francesco De Ruvo, che sta seguendo l’evolversi della curva epidemiologica con la collaborazione dei medici di base e dei pediatri di libera scelta, rende noto che, nel territorio comunale, sono 56 gli attuali positivi tra i residenti.

Nelle ultime ore il Sindaco ha chiesto tramite una lettera indirizzata ai titolari dei supermercati del territorio il massimo sforzo nel pretendere il rispetto delle norme anti-contagio. Contemporaneamente, sempre su richiesta del Sindaco, oltre alla Polizia Locale, anche la stazione dei Carabinieri di Castellana Grotte sarà maggiormente impegnata nel weekend nell’intensificazione dei controlli sul territorio, nelle attività commerciali e al mercato settimanale per vigilare sul divieto di assembramento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione.

“Nonostante la Puglia sia rimasta in zona arancione – ha dichiarato il Sindaco De Ruvo – la situazione nella regione e nel nostro comune ci ha già portato ad avere la massima attenzione. Possiamo scongiurare chiusure generalizzate ad ulteriore danno dell’economia locale soltanto mostrando rispetto per tutte le disposizioni governative per la mitigazione dei contatti personali. Abbiamo scelto di mostrare un grafico comunale con l’andamento dei contagi per far capire a tutti che questo virus non risparmia nessuno e i contagi negli ultimi 15 giorni sono arrivati a cifre mai viste prima”.

Si ricorda che il COC è sempre a disposizione della cittadinanza ed in particolare misura nei confronti dei positivi al Covid e di chi è in quarantena. Nel dettaglio i cittadini interessati da provvedimenti sanitari possono contattare il COC attraverso il numero sempre attivo della Polizia Locale: 080/4965014. Inoltre è attiva la mail coc@comune.castellanagrotte.ba.it.

Nel dettaglio sono SEMPRE attivi i seguenti servizi attivabili su richiesta:

SPESA E FARMACI A DOMICILIO

Il servizio è dedicato alle persone immunodepresse, in quarantena o positive al Covid-19, prive di assistenza familiare. Basta chiamare il COC per l’attivazione allo 080/4965014

RITIRO RIFIUTI PER POSITIVI AL CORONAVIRUS

Il servizio è dedicato alle persone positive al Covid-19 e poste in isolamento domestico. Esiste un protocollo da osservare. Gli operatori ecologici si occuperanno del ritiro dei rifiuti domestici a domicilio. Basta chiamare il COC per l’attivazione allo 080/4965014