Bisceglie: successo per le “Dionisie Urbane” con Mingo, sul palco il teatro pugliese

BISCEGLIE (BT) – Si è conclusa sabato 31 luglio 2021, presso la location della Lega Navale di Bisceglie, la terza edizione del concorso di monologhi teatrali “Dionisie Urbane”, a cura della CompagniAurea teatro, in collaborazione con FITA Puglia, che ha confermato la fiducia al gruppo teatrale del regista Francesco Sinigaglie e alla città di Bisceglie, sede della finale interregionale (Puglia e Molise).

La manifestazione, gremita secondo le norme vigenti anticovid-19, è stata impreziosita dalla partecipazione dell’attore Mingo De Pasquale, già noto al grande pubblico per numerosi film di successo tra i quali il recentissimo “Nomi e cognomi” su Amazon con Mariagrazia Cucinotta ed Enrico Loverso, oltre alla ventennale partecipazione a Striscia La Notizia, a ricoprire il ruolo di presidente di giuria.

Si sono aggiudicati la serata gli attori premiati dalla giuria tecnica: Rosanna Postorino, Compagnia “Alter Ego Aps” (Lucera) e Tiziana Nuzzo, “Compagnia Dautore Aps” (Modugno), per la categoria femminile; Vincenzo Tondolo, Compagnia “Hurricane Aps” (Andria) e Cataldo L’Imperio, Compagnia “La Cricca Aps” (Taranto), per la categoria maschile. Il pubblico in sala, invece, ha espresso il favore per Pietro Santoro, Compagnia “Figli Di Farinella” (Putignano). Gli altri attori finalisti a calcare le scene sono stati: Anna Cofano, Compagnia “La Cricca Aps” (Taranto); Rosalba Di Ciaula, Compagnia “G.A.T. Aps” (Gruppo Artistico Teatrale – Bari Palese); Domenico Ferrulli, Compagnia “La Cricca Aps” (Taranto). È stata impossibilitata a prendere parte all’evento l’attrice Tiziana Manfredi della Compagnia “S.C.E.N.E. Aps” (Bari Città) a causa di infortunio. Ai vincitori è stato garantito l’accesso al “Concorso nazionale dei Monologhi” di F.I.T.A. Lazio del prossimo ottobre presso il teatro Fara Nume di Ostia.

La CompagniAurea ha tenuto a ringraziare i componenti della giuria tecnica: l’attore Mingo De Pasquale, la regista e direttrice della rivista “Teatro Magazine” Luciana Stano, il cantante lirico Lisa Sasso, il regista Neri Verdirosi, l’artista Domenico Velletri, lo scenografo Andrea Di Molfetta e il giornalista Vito Troilo, oltre alla collaborazione di Paola Copertino, Giuseppe Clemente (fotografia), Valeria Stano (Teatro Magazine), Giambattista Dell’Olio, Nicole Zonno e Pierpaolo Valente.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Bisceglie, nella persona del Sindaco dott. Angelantonio Angarano, dall’Assessorato alla Cultura, nella persona della prof.ssa Loredana Bianco in sinergia con il Consigliere comunale Michele De Noia, da F.I.T.A. Puglia, diretta da Annamaria Carella e anche rappresentata da Marco Pilone (vicepresidente regionale) e Pino Bruno (Direttore artistico FoggiaFilmFest, co-founder Centro Ricerca Cinema&Teatro La Bottega dell’Attore), F.I.T.A Molise, S.O.M.S. Roma Intangibile e Fondazione DCL.

Hanno condotto le attrici della CompagniAurea Ilaria Di Benedetto e Arianna Lamantea con il supporto di Camilla Sinigaglia, Sabrina Papagni, Gabriella Cosmai e Francesca Elena Caprioli.