Barletta, lavori potenziamento rete ENEL: un’ordinanza dell’Ufficio Traffico

I dettagli

BARLETTA – Con un’ordinanza dirigenziale del Settore Servizi di Vigilanza – Ufficio Tecnico del Traffico, è stata disposta dal 5 dicembre una specifica disciplina per la circolazione veicolare e la sosta nelle zone cittadine interessate dai lavori di potenziamento della rete ENEL Distribuzione S.p.A., con attività di scavo lungo la sede stradale per la posa di cavi elettrici.

In particolare, in via Vittorio Veneto (zona biglietteria stadio) sino a viale Dante Alighieri (zona ingresso spogliatoi stadio) è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00 alle 24 e il divieto di transito a tutti i veicoli. Obblighi e divieti seguiranno lo stato d’avanzamento dei lavori e la ditta esecutrice degli interventi procederà alla chiusura completa della strada per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Saranno disposti, inoltre: il divieto di transito, limitatamente agli orari di lavoro, su via Barbarisco (da via da Vinci a via Vittorio Veneto) e su via Vittorio Veneto (strada di collegamento adiacente allo stadio), consentendo l’accesso ai frontisti, e il divieto di transito su via Vittorio Veneto da zona ingresso tribuna sino al cantiere presso via Dante Alighieri. Sul tratto di via Vittorio Veneto da ingresso tribuna stadio a via Barbarisco, invece, sarà consentito il transito dei veicoli in senso contrario, anche in questo caso durante gli orari di lavoro.Gli addetti organizzeranno la segnaletica.

Le limitazioni elencate avranno validità sino a conclusione degli interventi previsti. L’ordinanza è sul sito www.comune.barletta.bt.it