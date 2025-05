“La Festa delle Famiglie” oggi a Barletta

BARLETTA – Il Settore Welfare rende noto che, in occasione della Giornata Internazionale delle Famiglie, oggi, 15 maggio 2025, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 presso la Sala Castello Svevo – Barletta, si svolgerà l’evento di sensibilizzazione “La Festa delle Famiglie”.

Alle ore 18:00, inoltre, presso i Giardini del Castello, sarà organizzato il “Villaggio delle Famiglie”: letture animate, giochi, zucchero filato e tanto altro…

L’evento è stato ideato in collaborazione con il Centro Servizi per le Famiglie Comunale, gestito dalla Cooperativa SoleLuna, che intavolerà un dibattito, sulle “Connessioni: La Rete nel supporto alle Famiglie”, moderato dal dott. Giovanni Barnaba, in qualità di Presidente della Cooperativa. All’evento parteciperanno per i saluti istituzionali: il Sindaco del Comune di Barletta Cosimo Damiano Cannito, l’Assessora al Settore Welfare Rosa Tupputi e il Consigliere Delegato al Welfare della Regione Puglia Ruggiero Mennea.

Interverranno:

Filomena Matera, Presidente CROAS Puglia;

Valeria Montaruli, Presidente Tribunale per i Minorenni di Bari.

Si precisa che la partecipazione all’evento prevede il rilascio di crediti formativi c/o l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia

L’evento è aperto alla cittadinanza, “perché nessuna famiglia deve sentirsi sola”.