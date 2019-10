Bari, festeggiamenti in onore di Maria SS di Buterrito: da domani a Ceglie del Campo

Le limitazioni al traffico

BARI – Organizzati dalla Parrocchia S. Maria del Campo e della Pietà si terranno a Ceglie del Campo i solenni festeggiamenti in onore di Maria SS di Buterrito. Al fine di consentire le manifestazione religiose e civili in programma, sono state disposte le seguenti limitazioni al traffico:

I. Venerdì 11 ottobre:

1. dalle ore 15.00 alle 24.00 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” sulle seguenti strade e piazze in Bari – Ceglie del Campo:

a. piazza S. Maria del Campo;

b. via Municipio;

c. via G. Martino;

2. dalle ore 18.00 alle 24.00 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO”, sulle seguenti strade e piazze in Bari – Ceglie del Campo:

a. piazza S. Maria del Campo;

b. via Municipio;

c. via G. Martino;

II. Sabato 12 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e, comunque, fino al termine dello spostamento del “Carro Trionfale”, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” e il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti pubbliche vie in Bari – Ceglie del Campo:

a. via Verdi;

b. via Umberto I, tratto compreso tra Via Verdi e la Necropoli;

c. Necropoli, area antistante;

III. Domenica 13 ottobre:

1. dalle ore 00.01 alle ore 16.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” ed il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze in Bari – Ceglie del Campo per FIERA MERCATO:

a. via D. Di Venere;

b. via G. De Candia;

c. via Sant’Angelo;

d. strada S. Nicola;

2. dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” ed il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze in Bari – Ceglie del Campo:

a. piazza S. Maria del Campo;

b. via Municipio;

c. via G. Martino;

IV. Venerdì 18 ottobre dalle ore 08.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” ed il “DIVIETO DI TRANSITO” sulla piazza S. Maria del Campo in Bari – Ceglie del Campo;

V. Sabato 19 ottobre:

1. dalle ore 08.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” ed il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze in Bari – Ceglie del Campo:

a. piazza S. Maria del Campo;

b. via Municipio;

c. via G. Martino;

2. dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” ed il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze in Bari – Ceglie del Campo:

a. via Domenico Di Venere;

b. strada San Nicola;

c. via G. De Candia;

d. via S. Angelo (tratto compreso da via D. Di Venere a via Settembrini);

3. dalle ore 15.00 alle ore 24.00 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA- ZONA RIMOZIONE” sulle seguenti strade e piazze in Bari – Ceglie del Campo:

a. chiesa Maria SS. di Buterrito (piazzale ingresso Necropoli);

b. via Umberto I;

c. via P. Amedeo;

d. piazza Orologio Vecchio;

e. via Regina Margherita;

f. piazza La Corte;

g. via La Corte;

h. piazza V. Emanuele;

i. via G. Martino;

4. dalle ore 17.00 alle ore 24.00, al passaggio del Corteo Storico, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sul seguente percorso in Bari – Ceglie del Campo:

Chiesa Maria SS. di Buterrito (ingresso Necropoli), via Umberto I,via P. Amedeo (senso inverso di marcia), piazza Orologio Vecchio, via Regina Margherita, piazza La Corte, via La Corte, piazza Vittorio Emanuele, via G. Martino, piazza S. Maria del Campo;

VI. Domenica 20 ottobre:

1. dalle ore 08.00 alle ore 16.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” ed il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze in Bari – Ceglie del Campo:

a. piazza Castello;

b. via R. Margherita;

c. piazza La Corte;

d. via La Corte;

e. piazza Vittorio Emanuele;

f. via Vittorio Veneto;

g. via P. Amedeo;

2. dalle ore 08.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” ed il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze in Bari – Ceglie del Campo:

a. piazza S. Maria del Campo;

b. via Municipio;

c. via G. Martino;

d. via Domenico Di Venere;

e. strada S. Nicola;

f. via De Candia;

g. via Sant’Angelo (tratto compreso da via D. Di Venere a via Settembrini)

3. dalle ore 08.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il ed il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” sulla via Umberto I in Bari – Ceglie del Campo:

4. dalle ore 10.30 alle ore 16.00, al passaggio della Processione Solenne, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sul seguente percorso:

piazza S. Maria del Campo, piazza Castello, via R. Margherita, piazza La Corte, via La Corte, piazza V. Emanuele, via Vittorio Veneto, via P. Amedeo, via Umberto I, Chiesa Maria SS. di Buterrito (piazzale Necropoli);

5. dalle ore 18.00 alle ore 24.00 e, comunque, sino al passaggio del Carro Trionfale, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sul seguente percorso:

Chiesa Maria SS. di Buterrito (piazzale Necropoli), via Umberto I, via Municipio, piazza S. Maria del Campo;

VII. Lunedì 21 ottobre 2019:

1. dalle ore 08.00 alle ore 11.30 e, comunque, sino al termine dello spostamento del Carro Trionfale, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” ed il “DIVIETO DI TRANSITO” sul seguente percorso:

a. via Umberto I;

b. via Verdi;

2. dalle ore 15.00 alle ore 24.00 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” ed il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze in Bari – Ceglie del Campo;

a. piazza S. Maria del Campo;

b. via Municipio;

c. via G. Martino;

d. via Domenico Di Venere;

e. strada S. Nicola;

f. via De Candia;

g. via Sant’Angelo (tratto compreso da via D. Di Venere a via Settembrini);

h. piazza Vittorio Emanuele;

i. via Trieste;

j. via Torre D’Amore;

k. via Plava;

l. via V. Veneto;

m. via Trento;

n. via Umberto I;

3. dalle ore 17.00 alle ore 24.00, al passaggio della processione, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sul seguente percorso al passaggio: piazza S. Maria del Campo, via G. Martino, piazza Vittorio Emanuele, via Trieste, via Torre D’Amore, via Plava, via V. Veneto, via Trento, via Umberto I, via Municipio, piazza S. Maria del Campo.

Delle limitazioni previste nel presente provvedimento sono esclusi i mezzi adibiti al soccorso e della Forza Pubblica.

Inoltre, limitatamente al “DIVIETO DI TRANSITO” sulla strada S. Nicola, sono esclusi i veicoli dei residenti di detta strada che potranno percorrerla in entrambi i sensi di marcia ad una velocità non superiore a 10 km/h.