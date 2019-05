Bari, domenica la 20° edizione di “Bimbimbici”

Le limitazioni al traffico

BARI – Si terrà domenica 12 maggio “Bimbimbici”, la tradizionale pedalata in sicurezza promossa da FIAB-Federazione Italiana Amici della Bicicletta in 200 città italiane.

Per la 20° edizione della manifestazione Bimbimbici, che ha l’obiettivo di incentivare i giovani e giovanissimi all’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani, sono stati organizzati sei bici bus, i quali convergeranno prima in piazza del Ferrarese e poi al parco di Punta Perotti, dove si svolgerà l’evento finale.

I sei bicibus partiranno dai seguenti capolinea:

ore 8.45: chiesa del Salvatore – Loseto

ore 9.00: policlinico – piazza Giulio Cesare

ore 9.00: Showville – Mungivacca

ore 8.45: stazione metropolitana Tesoro – San Paolo

ore 8.45: Villaggio del Lavoratore – Stanic

ore 8.45: piazza della Torre – Torre a Mare.

Al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione sono state disposte le seguenti limitazioni al traffico:

Il giorno 12 maggio

1. dalle ore 9, relativamente al passaggio dei ciclisti, è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” sui seguenti percorsi:

a. Corsa 1 – Partenza da “Chiesa del Salvatore – Loseto”: via Perrone, via Mons. Nuzzi, via Trisorio Liuzzi, via Rocco di Cillo, contrada Ferrigni, via de Filippo, via De Curtis, via Quaranta, via Donadonisi, via Ospedale di Venere, via G. Petroni, via Calvario, via Mitolo, via Bartolo, via N. Dell’Andro, via C. Rosalba, via M. L. King, via De Laurentis, via J. F. Kennedy, viale Einaudi, viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, via Duca degli Abruzzi, piazza L. di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, via Cavour, piazzale IV Novembre, lungomare di Crollalanza, piazza Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, Parco Perotti;

b. Corsa 2 – Partenza da “Piazza della Torre”: via Mar del Plata, via Grotta della Regina, strada detta della Marina, via San Giorgio, via Interesse, via A. Eustasio, via Gentile, via Toscanini, via Caldarola, via Peucetia, via Pitagora, via Japigia, via Oberdan, via Capruzzi, sottovia Duca degli Abruzzi, piazza L. di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, largo Eroi del Mare, lungomare A. Di Crollalanza, piazza Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, Parco Perotti;

c. Corsa 3 – Partenza da “Fermata Metro Tesoro”: via Lonero, via Bonomo, strada rurale Torrente Balice, lungomare IX Maggio, via Perosi, via Cimarosa, strada S. Girolamo, via Van Westerhouth, via Mercadante, via Giordano, via Pinto, via Starita, via Tripoli, via Starita, complanare Vitt. Veneto, via Brigata Regina, corso Mazzini, via Trevisani, via Perrone, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lungomare A. Di Crollalanza, piazza A. Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, Parco Perotti;

d. Corsa 4 – Partenza da “Villaggio dei Lavoratori – Giardini Damiani”: via Damiani, via B. Buozzi, sottovia B. Buozzi, largo Crispi, via M. Pagano, via Brigata Regina, corso Mazzini, via Trevisani, via Perrone, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lungomare A. Di Crollalanza, piazza A. Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, Parco Perotti;

e. Corsa 5 – Partenza da “Policlinico”: viale Salandra, via Capruzzi, sottovia Duca degli Abruzzi, piazza L. di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, largo Eroi del Mare, lungomare di Crollalanza, piazza Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, Parco Perotti;

f. Corsa 6 – Partenza da “Showville”: via Giannini, via Conte Giusso, via Bovio, via Turati, via Salvemini, via Orabona, via Di Vittorio, largo 2 Giugno, via della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, piazza L. di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, largo Eroi del Mare, lungomare di Crollalanza, piazza Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, Parco Perotti;

2. dalle ore 12, relativamente al passaggio dei ciclisti, è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” sui seguenti percorsi:

a. Corsa 1: Parco Perotti, corso Trieste, lungomare Perotti, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza A. Diaz, lungomare A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Cavour, via Carulli, piazza L. di Savoia, sottovia Duca degli Abruzzi, viale Unità d’Italia, viale della Repubblica, largo 2 Giugno, viale della Costituente, viale Einaudi, via J.F. Kennedy, via De Laurentis, via Calvario, via G. Petroni, via T. Liuzzi, via Mons. Nuzzi, via Perrone, arrivo a “Chiesa del Salvatore – Loseto”;

b. Corsa 2: Parco Perotti, corso Trieste, lungomare Perotti, piazza Gramsci, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia, via Caldarola, via Toscanini, via Gentile, via A. Eustasio, via Interesse, strada detta della Marina, via Colonna, via Bari, via Martiri della Resistenza, via Grotta della Regina, via Principe di Piemonte, via Duca degli Abruzzi, arrivo a piazza della Torre.;

c. Corsa 3: Parco Perotti, corso Trieste, lungomare Perotti, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza A. Diaz, lungomare Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, via Starita, via Adriatico, via Pinto, via Giordano, via Mercadante, via Van Westerhouth, via S. Girolamo, via Cimarosa, via Napoli, strada rurale Torrente Balice, via Bonomo, via Lonero, arrivo a Fermata Metrò Tesoro;

d. Corsa 4: Parco Perotti, corso Trieste, lungomare Perotti, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza A. Diaz, lungomare Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Garibaldi, via Crispi, via B. Buozzi, via Damiani, arrivo a Villaggio dei Lavoratori- Giardini Damiani;

e. Corsa 5: Parco Perotti, corso Trieste, lungomare Perotti, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza A. Diaz, lungomare Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Cavour, via Carulli, piazza L. di Savoia, sottovia Duca degli Abruzzi, via Capruzzi, via G. Petroni, via Ricchioni, via Campione, arrivo a “Policlinico”;

f. Corsa 6: Parco Perotti, corso Trieste, lungomare Perotti, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza A. Diaz, lungomare Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Cavour, via Carulli, piazza L. di Savoia, sottovia Duca degli Abruzzi, viale Unità d’Italia, viale della Repubblica, via Di Vittorio, via Orabona, via Salvemini, via Turati, via Marin, via Fanelli, via Conte Giusso, via Giannini, arrivo a “Showville”.