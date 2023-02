Bari, concessione demaniale di due locali sul waterfront di Fesca-San Girolamo

Pubblicata la gara; i locali saranno destinati all’esercizio di attività sportive nautiche. La presentazione delle domande entro il prossimo 20 marzo

BARI – È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bari, nella sezione bandi di gara e contratti, disponibile a questo link, l’avviso pubblico per il rilascio di due concessioni demaniali marittime, della durata di dieci anni, relative a due locali della struttura sul waterfront di Fesca-San Girolamo per svolgimento di attività sportive nautiche.

Il primo locale, al piano terra, si estende su una superficie di 409 mq, mentre il secondo, sempre al piano terra, su 468 mq.

Saranno destinati all’esercizio di attività sportive nautiche da svolgersi secondo le seguenti modalità:

– garantire lo svolgimento di eventi sportivi

– garantire l’organizzazione di attività di promozione sportiva e di avviamento agli sport nautici per minori a rischio di disagio sociale

– garantire l’organizzazione di iniziative promozionali che coinvolgano i cittadini e, in particolar modo, le fasce sociali più deboli.

L’ammontare del canone annuale per ciascun locale è pari a € 3.377,50.

I soggetti interessati dovranno obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla procedura, prendere visione dei luoghi oggetto di concessione previo appuntamento da concordare con la ripartizione IVOP (tel. 080/5772855 – 080/5772806 – 080/5772761 – 080/5772852; pec: infrastrutture.comunebari@pec.rupar.puglia.it; mail: rip.infrastrutture@comune.bari).

Sono a carico dell’aggiudicatario le opere di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei manufatti che dovessero rendersi necessarie per l’esercizio delle attività da svolgere.

Potranno partecipare alla gara società e associazioni sportive dilettantistiche operanti nel settore delle attività sportive nautiche, in forma singola o associata, affiliate a una federazione sportiva o un ente di promozione sportiva che siano in possesso del requisito dell’iscrizione al registro del CONI e affiliazione a una federazione sportiva o a un ente di promozione sportiva relativi ad un’attività sportiva nautica.

I soggetti interessati potranno concorrere per uno o per ambedue i lotti ma, in ogni caso, all’esito delle procedure di aggiudicazione, non potranno essere titolari di più di due concessioni demaniali marittime sul territorio del Comune di Bari.

La concessione demaniale marittima avverrà sulla base di una graduatoria stilata in base ai criteri individuati nel disciplinare, fino a un massimo di 100 punti:

– numero di anni di iscrizione al registro CONI (5 punti per ogni anno di iscrizione, con il limite massimo di 3 anni di iscrizione e con il limite massimo di 15 punti)

– realizzazione di progetti di avviamento e promozione delle attività sportive nautiche per conto di enti pubblici, istituzioni sportive o enti del terzo settore nell’ultimo quinquennio (5 punti per ogni progetto realizzato, con il limite massimo di 15 punti)

– numero di eventi sportivi nautici organizzati nell’ultimo quinquennio, commissionati o patrocinati da enti pubblici, istituzioni sportive o enti del terzo settore (5 punti per ogni evento, con il limite massimo di 15 punti)

– qualità della proposta progettuale e del suo impatto territoriale, con esplicitazione della proposta di utilizzo del locale nelle diverse fasce orarie della giornata e della proposta di destagionalizzazione nell’utilizzo del locale (max 25 punti)

– adeguatezza degli interventi di ristrutturazione e manutenzione del bene oggetto della concessione (max 15 punti)

– idoneità dei mezzi e delle azioni indicate ad assicurare la sostenibilità economica e la continuità delle attività per tutta la durata delle concessione (max 15 punti).

Il termine ultimo per la presentazione delle domande scade alle ore 9.30 del prossimo 20 marzo.