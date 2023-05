Bari, per “I Concerti del Politecnico” oggi Gaetano Simone e il suo violoncello

BARI – Oggi, giovedì 4 maggio 2023, alle ore 18.30, presso il Museo della Fotografia (Campus Universitario) nuovo appuntamento con “I Concerti del Politecnico”.Protagonista dell’evento sarà Gaetano Simone e il suo violoncello.

Kottos (1971), di Iannis Xenakis, mette in scena la mitologica lotta tra titani portando agli estremi il virtuosismo strumentale. Le Suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach sono tra i più alti esempi di costruzione polifonica per strumento solo e con la Seconda Suite il compositore tedesco compie un capolavoro mai pensato prima: far risuonare uno strumento monodico come fosse polifonico aprendo la strada per il grande repertorio solistico successivo. La Sonata (1958) per violoncello solo di George Crumb, presenta suoni e colori del tutto nuovi e tipici del mondo statunitense che a tratti ci ricordano Copland, Gershwin o Bernstein. Su ciò, e su “L’ Architettura del suono”, si destreggerà Gaetano Simone.

Simone, direttore artistico del Premio Loiacono e del Festival Viator Musicae sul lago di Garda, è risultato, nel 2017, vincitore assoluto del concorso a cattedra di violoncello e musica d’insieme per i licei musicali della Puglia. E’ titolare della cattedra di violoncello presso l’Istituto Comprensivo “Gallo-Positano” di Noci (Ba).

Per accedere al concerto gratuitamente è sufficiente prenotare Prenota qui il biglietto “L’architettura del suono”. La prenotazione potrà effettuarsi, sino ad esaurimento dei posti disponibili fino a giovedì, 4 maggio, ore 12,00.

La 4° edizione de “I Concerti del Politecnico” è organizzata dal Politecnico di Bari e da ARCoPu (Associazione Regionale dei Cori Pugliesi), con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia