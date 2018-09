Bari. al via gli interventi di manutenzione nelle aree ex Arca Puglia di viale Japigia

Oggi il sopralluogo degli assessori Galasso e Palone

BARI – Questa mattina gli assessori ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, e allo Sviluppo economico, Carla Palone, accompagnati dal presidente di Amiu Puglia Sabino Persichella e dalla presidente del Municipio I Micaela Paparella, si sono recati in una delle aree del gruppo 1 di viale Japigia, un tempo di Arca Puglia e acquisite all’inizio di quest’anno al patrimonio comunale, dove sono cominciate le operazioni di sfalcio e pulizia complessiva dei giardini. A partire da oggi, infatti, attraverso l’impiego delle squadre di Bari Multiservizi, saranno realizzati interventi di diserbamento, sfalcio delle erbe infestanti nelle aree verdi e sui marciapiedi e di risagomatura delle siepi. Le operazioni, che interesseranno i gruppi 1, 3, 5 e 7 di viale Japigia su uno spazio esteso oltre 2 ettari, dureranno due settimane.

“Come annunciato nel momento in cui il Comune di Bari ha acquisito queste aree – ha commentato Giuseppe Galasso – abbiamo inserito nella programmazione periodica di manutenzione delle aree verdi anche questi spazi. Si tratta del terzo dei quattro interventi calendarizzati e da portare a termine nel corso dell’anno. Avevamo preso diversi impegni con i residenti, quello relativo alla pulizia e alla manutenzione periodica è solo uno di questi. Dopo l’acquisizione delle aree attesa da oltre 60 anni, infatti, abbiamo asfaltato e sistemato l’area di parcheggio accanto al mercato giornaliero e, soprattutto, abbiamo completato, mandato in gara e aggiudicato il progetto relativo alla costruzione del nuovo mercato coperto di Japigia. Pertanto, se non ci saranno intoppi di tipo burocratico, i lavori potrebbero cominciare entro la fine dell’anno: siamo in attesa degli esiti di un ricorso con richiesta di sospensiva del procedimento, presentato dal secondo classificato contro il primo aggiudicatario della gara, il cui esito è previsto per mercoledì prossimo”.

Al termine del sopralluogo, hanno raggiunto anche il mercato di via Pitagora per verificare l’andamento della raccolta differenziata svolta dagli operatori mercatali, il rispetto del corretto conferimento dei rifiuti e degli spazi loro assegnati. La Polizia locale effettua quotidianamente delle ispezioni sul regolare svolgimento delle attività da parte degli operatori, attraverso verifiche che si intensificheranno nei prossimi giorni con particolare riferimento alla differenzazione dei rifiuti e al contrasto del fenomeno di deposito/abbandono di scarti nelle aree verdi contigue al mercato.

“Sebbene la situazione sia migliorata, accade ancora che i mercatali occupino interi marciapiedi con i loro mezzi e porzioni di aiuole con le cassette vuote – ha dichiarato Carla Palone -. Una spiacevole abitudine che impedisce il passaggio a residenti e clienti del mercato e offre un’immagine di sporcizia e disordine. Per questo periodicamente veniamo a controllare l’andamento della situazione, cosa che continueremo a fare grazie al supporto e al monitoraggio costante degli agenti della Polizia locale, anche per quanto riguarda il corretto conferimento dei rifiuti, soprattutto a fine giornata quando vengono smantellate le bancarelle”.