Bari, il 14 maggio 2023 si inaugura l’Arena Kismet

Si tratta del nuovo spazio all’aperto realizzato per il progetto Kismet Community; cinque spettacoli gratuiti in programma fino al 18 giugno tra circo, scienza e astronomia

BARI – Un nuovo spazio all’aperto dedicato alle arti nel piazzale esterno del Teatro Kismet di Bari, che sarà inaugurato con sei appuntamenti gratuiti tra circo, scienza e astronomia a maggio e giugno. Si inaugura il 14 maggio l’Arena Kismet, realizzata nell’ambito del progetto Kismet Community, vincitore del bando ‘Un negozio non è solo un negozio’ del Comune di Bari (D_Bari 2022/24). Grazie al bando il Teatro Kismet ha potuto realizzare la struttura da 200 posti, con l’obiettivo di restituire buone pratiche per la cittadinanza. È stata quindi promossa Stanic. Il quartiere si incontra a teatro, una rassegna di cinque spettacoli gratuiti, in programma fino al 18 giugno.

Focus dell’attività è appunto quello di offrire una programmazione estiva che possa farsi forza motrice di sviluppo di un territorio periferico, attraverso il punto focale di un teatro che sin dalla sua nascita è stato capace di capitalizzare le migliori propulsioni d’innovazione culturale per offrire a residenti e turisti un’offerta culturale d’eccezione che comprende iniziative gratuite. Pensate anche per avvicinare un pubblico di famiglie e giovani, come gli spettatori della XXVI edizione del festival Maggio all’infanzia, a cura di Teresa Ludovico. Un obiettivo condiviso con la progettualità di sostegno al commercio di prossimità sposata dal Comune di Bari, che rilancia un’area decentralizzata del capoluogo e al contempo, come da titolo della rassegna, aprire sempre più gli spazi del teatro ai residenti dei quartieri che lo circondano, con appuntamenti aperti a tutti in uno spazio all’aperto che sarà vissuto anche negli altri mesi.

Gli appuntamenti all’Arena Kismet

In occasione dell’inaugurazione dell’Arena il 14 maggio sono due gli eventi proposti al pubblico, curati da Un clown per amico in collaborazione con Compagnia No Borders: si parte dalle 9.30 con il laboratorio di arti circensi Circobus, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco. Dopo i saluti istituzionali alle 11.30 faremo la conoscenza di Mr. Big e del suo scanzonato Circus Cabaret: un esilarante spettacolo di teatro-circo di Christian Lisco, in cui la tecnica circense della giocoleria diventa il trampolino di lancio per una travolgente comicità. Sabato 20 e 27 maggio alle 18 è la volta di Otto Panzer show: Gianni Risola interpreta simpaticissimo clown, vestito da direttore di un improbabile e misterioso circo, pronto a coinvolgere il giovane pubblico nelle sue pazzesche avventure sceniche.

Gli eventi gratuiti di ‘Stanic. Il quartiere si incontra a teatro’ proseguono a giugno con un focus sulle scoperte, con due spettacoli curati dall’Associazione Andromeda e Teatro del viaggio. Si parte domenica 11 alle ore 21 con Magica scienza (consigliato a partire da 6 anni), uno strano spettacolo di magia dove lo scienziato (pazzo) Alessio Perniola svela ogni attraverso il racconto delle più importanti leggi fisiche, chimiche e matematiche, per imparare divertendosi.

Domenica 18 giugno, infine, alle 21 si alzano gli occhi al cielo per scoprire la storia di Perseo e Andromeda – La magia delle stelle cadenti, di Gianluigi Belsito e Pierluigi Catizone (da 6 anni). Scritto da Gianluigi Belsito e Pierluigi Catizone, nello spettacolo didattico multimediale il mito di Perseo, figlio di Zeus ed eroe dalle audaci imprese – tra le più note, il taglio della testa di Medusa – diventa il punto di partenza per spaziare nell’astronomia, tra suggestioni letterarie e divulgazione scientifica.

Gli appuntamenti di ‘Stanic. Il quartiere si incontra a teatro’ Progetto Kismet Community sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Sono realizzati in collaborazione con il festival di teatro per le nuove generazioni Maggio all’infanzia, con Fondazione SAT e il progetto contro le povertà educative giovanili ‘Affido culturale’. Per info si può chiamare il numero 335 805 22 11 o inviare una mail agli indirizzi Kismetcommunity@outlook.com e botteghino@teatrokismet.it.

L’area Coworking

Il Progetto Kismet Community nasce anche per rendere gli spazi del Teatro Kismet sempre più vicini alla comunità barese, fornendo anche gli strumenti per lo sviluppo individuale e professionale, soprattutto delle spinte imprenditoriali giovanili, mission del bando ‘Un negozio non è solo un negozio’. In quest’ottica rientra l’iniziativa di realizzare un’Area Coworking all’interno del foyer, che sarà attiva a partire dal 9 maggio.

Uno spazio modulare attrezzato con sedie e scrivanie, liberamente accessibile dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19. Agli utenti verrà fornita insieme alla postazione di lavoro anche una rete wi-fi a cui accedere con il proprio computer portatile o altro device digitale. Il servizio è disponibile gratuitamente previa disponibilità della postazione, non sarà quindi necessaria prenotazione. Il servizio potrà essere sospeso in caso di specifiche esigenze del teatro. Per informazioni sull’Area Coworking si telefonare al numero 335 805 22 11 o inviare una mail a botteghino@teatrokismet.it.