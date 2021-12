American Christmas Gospel: Nate Brown & One Voice al Teatro Apollo di Lecce

LECCE – Domenica 19 dicembre alle ore 18 al Teatro Apollo di Lecce il grande gospel americano sarà protagonista nel consueto appuntamento natalizio della Camerata Musicale Salentina per la 52^ Stagione Concertistica.

Proveniente da Washington D.C., diretto da Nate Brown, torna in Italia il gruppo gospel “Nate Brown & One Voice”, cinque cantanti selezionati dalla corale di 25 elementi “Nate Brown & Wilderness”.

“Nate Brown & Wilderness” è uno dei cori gospel più apprezzati e seguiti in America, oltre che vincitore di molti premi: si sono classificati al primo posto alla Pathmark gospel choir Competition nel 2008, primo posto sempre nel 2008 alla Kings Dominion Gospel Competition, primo posto nel 2010 e nel 2013 al Verizon How Sweet The Sound, Gospel Music Competition e primo posto al Kellogg’s Gospel. Nel 2008 il gruppo viene scelto da C-Jam Music Usa per intraprendere una tournée in Europa che continua a ripetersi ancora oggi ogni anno. Si esibiscono in Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Parigi, Londra.

Il suo fondatore, Nate Brown, ha frequentato il Duke Ellington College of Music di Washington e ha contribuito al successo della Duke Ellington Jazz Band, con la quale si è esibito in Inghilterra, Francia, Belgio e Canada. Nate ha frequentato il Berklee College of Music, si è esibito in festival prestigiosi come il Festival Jazz di Marciac in Francia, ha vinto premi e riconoscimenti e si è diplomato come primo sassofono nel 1998. Inoltre ha avuto l’onore di esibirsi con musicisti di livello internazionale come Wynton Marsalis (Award winner), Roy Hargroove, Tony Terry, Tyron Powell, Ketter Betts e altri.

Sulle note delle musiche religiose afro-americane che più toccano il cuore, il pubblico entrerà in sintonia con le autentiche atmosfere ed emozioni di questo genere musicale così pieno di passione.

I più celebri brani spirituals saranno cantati “a cappella” da Nate Brown & One Voice, con la band che accompagnerà il coro americano nei più popolari brani gospel e in altri originali composti da Nate Brown. Non mancheranno poi le tradizionali canzoni natalizie, come “All I Want for Christmas”, “Oh Happy Day” e “Silent Night”, brani che, cantati dalle straordinarie voci di Nate Brown & One Voice nell’inconfondibile sonorità “black”, trasporteranno il pubblico nella magica atmosfera del Santo Natale.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, al Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PREZZI BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita)

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 33, Ridotto* € 30

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 12

Loggione: Intero € 17, Ridotto* € 15

* La riduzione è valida per: over 65, under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Disabili e Accompagnatori | Abbonati 51^ Stagione

** Abbonati alle passate stagioni 50^ e 51^

La riduzione verrà applicata dietro presentazione del relativo documento che la consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

PREZZI SPECIALI:

UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI, GRUPPI (almeno 8 persone)

E’ disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole, disabili e accompagnatori, gruppi di almeno 8 persone.

Poltronissime ultime file e Palchi Laterali I Ordine: € 18

Poltrone ultime file e Palchi Laterali II Ordine: € 12

Loggione: € 10

Info per accedere alla promozione: 0832 309901 – 348 0072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.

CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! L’Associazione organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 10 € a bambino, con possibilità per i bambini di assistere allo spettacolo.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 0832 309901 – Cell: 348 0072654 (Info) – 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!