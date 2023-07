Alberona, Estate 2023: in programma tanti eventi per tutti i gusti

ALBERONA (FG) – Hanno preso il via gli eventi ad Alberona che sarà un’esplosione di suoni e colori per l’estate 2023. ‘Summer school’ per bimbi, appuntamenti culturali, “eccellenze a tavola”, escursioni, teatro, animazione, concerti, musica popolare in un Villaggio Arancione che vedrà turisti e visitatori da gran parte della Puglia e delle regioni limitrofe. L’amministrazione guidata dal sindaco Leonardo De Matthaeis si avvale di grandi collaborazioni sul suo manifesto estivo, come il Touring Club, l’Unesco, Bellavita eventi, oltre alla locale proloco e alle associazioni Alberona Orienta e Giovani Nel Tempo. Oggi, 25 luglio protagoniste saranno enogastronomia e tradizioni locali con la Fiera di San Giacomo la mattina e la Festa del torcinello la sera alla Casina.

Sonorità partenopee e orchestra spettacolo il 29 luglio: imperdibile l’appuntamento con Angela Piaf e Micky Sepalone, pronti a far cantare a squarciagola grandi e piccini. Il 30 luglio, l’intera giornata è dedicata alla Festa del Grano con tante sorprese. Ad Alberona si mangia bene, è risaputo, e la cultura culinaria non si discute: mercoledì 1 agosto alla Casina verranno celebrati i Cicatelli con una grande festa.

Mercoledì 2 agosto la grande voce di Giovanna Russo riecheggerà per i Monti Dauni con la sua “Minacciosamente –

Mina Tribute band” per i cultori della Tigre di Cremona, ma non solo. Il 3 agosto e per tutto il mese c’è la “Summer school”, organizzata da Alberona Orienta, ma anche la Festa delle pizze fritte, promossa dai Templari di Alberona. Il giorno successivo si celebra lo scorzone nero, tipico dei Monti Dauni e raccolto proprio nella zona di Alberona, con la Festa delle orecchiette al tartufo (da Liberato). 5 e 6 agosto il paese vedrà ‘Il magico mondo dei burattini’ e poi lo spettacolo di magia ‘Ipnoticabaret’. Il 7 agosto sarà organizzato un laboratorio creativo con l’Officina delle Idee, mentre il giorno successivo sarà dedicato agli amanti della musica popolare con i Terra Mia. Il 9 il bravo Filippo Mendolicchio animerà la serata con le sue gag e la sua simpatia (e tornerà anche il 27), mentre il 10 agosto la Proloco organizza una rassegna di grandi vini intitolata “Calici sotto le Stelle”. Venerdì 11 agosto alla Casina i palati più esigenti potranno partecipare alla Festa del Cinghiale, mentre il 12 agosto sarà la volta di Michele Bonfitto, il Juke Box umano che qualche anno fa calcò palcoscenici importanti con Raffaella Carrà e Max Pezzali in The Voice. Filippo Mendolicchio tornerà il 13 agosto a presentare un concorso di bellezza e talento, Mister e Miss Alberona, che decreterà i più belli del paese. Il cabarettista tranese Marco Colonna, noto per gli sketch ‘Butto il Veleno’ a Zelig sarà in paese il 14 agosto e promette risate a profusione. Il giorno di Ferragosto sarà dedicato al Rock-Blues della AG Band, che spazia dagli anni ’70 agli ’80. Giovedì 17 i Giovani Nel Tempo presentano i Monelli ai Fornelli, un laboratorio di cucina molto interessante, mentre il 18 tornano Fabio e Dino con “Acqua e Sale“. Sabato 19 Talent Show organizzato dal Club per l’Unesco di Alberona, tra i più attivi in Capitanata, mentre domenica 20 è previsto un doppio appuntamento, la mattina con una Sfilata di Auto d’epoca organizzata dalla Pro Loco Alberona) e la musica popolare della “Unza Unza Band” la sera. La grande cultura sarà protagonista lunedì 21 agosto con “La lingua che unisce”, sonorità dei Monti-Dauni (Ass.ne Scander – Daunia e Sannio). Mercoledì 23 assaggi gastronomici con la “Festa della carne a cioppareddhe” alla Casina e il 25 con la Festa della Porchetta ai Pisciarelli. Il 26 si proietterà il Presepe Vivente di Alberona. 29 e 30 agosto spazio alle celebrazioni religiose in onore di San Giovanni Battista, patrono del paese. L’estate alberonese si chiude il 2 settembre con un fantastico Nutella Party dei Giovani Nel Tempo.

“È un programma – ha detto il sindaco De Matthaeis – che esalta le ricchezze autentiche di Alberona: la cultura, la poesia, il patrimonio gastronomico, le bellezze paesaggistiche. Tutto ciò è certificato dal Touring Club Italiano che da 20 anni a questa parte assegna ad Alberona la ‘Bandiera Arancione’, marchio di qualità turistico-ambientale, e dall’ANCI che ci ha inserito nel circuito de ‘I Borghi più Belli d’Italia’. Garanzie di qualità!”