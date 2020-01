Aeroporti di Puglia e il tunnel d’arrivo firmato Paulicelli Light Design

I dettagli

BARI – Un regalo ai pugliesi e a tutti i visitatori di una delle regioni più belle del mondo. La Paulicelli Light Design Srl – azienda storica di produzione e allestimento di luminarie che realizza gli impianti d’illuminazione artistica a Bari e nel mondo – ha deciso di realizzare per Aeroporti di Puglia un’opera inedita, simbolo di tradizione e di bellezza.

Il progetto che l’azienda ha scelto di presentare è composto da un tunnel di rosoni tipici della luminaria del tacco d’Italia, con forme floreali e colori vari, posti su un reticolato geometrico quadrangolare. Queste strutture, realizzate in legno e lampadine multicolore led a basso consumo, sono posate in opera con un telaio di ritenzione in ferro, facilmente smontabili in ciascun punto. Tutto ciò permette sia la loro rimozione sia la manutenzione degli impianti preesistenti che esse coprono.

L’aeroporto è il luogo dove le persone danno il meglio di sé, dove le emozioni si manifestano senza freni, pure, semplici e meravigliose. È il luogo di un “ben arrivato” o di un “ben tornato” e saranno proprio i rosoni ad accogliere i passeggeri appena arrivati e ad accompagnarli per tutto il loro ingresso.

“Ogni elemento – spiega Domenico Paulicelli, titolare della Paulicelli Light Design Srl – è stato prodotto da noi artigianalmente, ed è dunque composto dai due elementi tradizionali del manufatto luminarie, il legno e le luci, declinati in chiave moderna con pitturazioni ignifughe per il primo e il passaggio alla tecnologia led per le seconde“.

“Il tunnel – aggiunge Paulicelli – trasformerà l’ambiente circostante e sarà un primo punto di riferimento utile a far capire a chi arriva in Puglia quanto sia festosa e gradevole l’aria che respirerà imbattendosi nell’allegria, nell’arte, nei colori e nei sapori del nostro territorio. Siamo quindi lieti di poter arricchire, con questo progetto, il gusto visivo pregevole dell’offerta turistica della nostra regione“.

L’impresa capursese nacque per volere di Francesco Paulicelli e suggestiona da allora i sogni e i ricordi d’intere generazioni. Passando le proprie conoscenze a suo figlio Giuseppe, egli ne alimentò talento e passione, tenendo viva un’azienda che ad oggi, con più di 5000 progetti realizzati, collabora con 30 Paesi in giro per il mondo. Oggi tocca a Domenico, nipote di Francesco, a sua moglie Francesca e a tutti i loro collaboratori perseguire la mission aziendale: suscitare lo stupore di tutti attraverso la luce.