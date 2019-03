A Bari inaugurata oggi la Festa del cioccolato

Da oggi fino a domenica i maestri cioccolatieri in corso Vittorio Emanuele

BARI – È stata inaugurata questa mattina, alla presenza dell’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone, la Festa del cioccolato, che sarà aperta a Bari da oggi fino a domenica 3 marzo in corso Vittorio Emanuele, nei pressi del Palazzo dell’economia.

Gli stand dei maestri cioccolatieri provenienti da tutto il Paese saranno organizzati come vere e proprie boutique del gusto dove ognuno proporrà le proprie specialità in base alla lavorazione, alla scelta del cacao e alla regione di provenienza. Infatti gli espositori provengono un po’ da tutta Italia spaziando dalla Sicilia al Veneto, passando per Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Toscana, Emilia, Lombardia e Piemonte. Assolutamente da non perdere i laboratori didattici per bambini e per adulti sulla lavorazione del cioccolato

“Tre giorni di dolcezza che allieteranno i palati più golosi e non solo – spiega Carla Palone -. Per il secondo anno consecutivo la Festa del cioccolato ha scelto la città di Bari che anche quest’anno non rinuncerà all’appuntamento con il buon cioccolato italiano“.