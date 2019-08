47esima Mostra Mercato dell’artigianato della ceramica di Cutrofiano

I dettagli

CUTROFIANO (LE) – È stata presentata questa mattina, a Palazzo Adorno, la 47esima edizione della Mostra Mercato della Ceramica Artistica di Cutrofiano. Inaugurazione in programma domani, 8 agosto, alle ore 19.30, alla presenza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e con la partecipazione del Presidente Nazionale dell’AiCC, Massimo Isola. Il 12 agosto pit-stop de La Notte della Taranta, con un concerto fra le vie dell’artigianato.

47ESIMA EDIZIONE DELLA MOSTRA DELLA CERAMICA: Cutrofiano, riconosciuta “Città della Ceramica”, sarà nuovamente protagonista della 47^ edizione della Mostra Mercato della Ceramica Artistica dall’8 al 18 agosto 2019, confermando il ruolo di “Villaggio Creativo delle Arti e della Tradizione Ceramistica Artistica del Salento”, dove idee, creatività ma soprattutto tradizione artigianale si metteranno in vetrina. Cutrofiano, capitale salentina dell’Arte della Ceramica Artistica e Tradizionale, rientra nel Circuito Nazionale delle principali Città della ceramica, ragion per cui il contenuto espositivo sarà a cura dei grandi artisti artigiani, unici rappresentantidi cultura, di qualità. Cutrofiano si presenta come piattaforma perfetta di un centro multidisciplinare creativo e artistico, un polo di riferimento per le arti della ceramica in Puglia e in tutto il Sud Italia.

Attraverso il ricco programma dell’edizione 2019, curato per glia anni 2019 e 2020 da “Grafikart di Annatonia Visini”, la Città di Cutrofiano e la Mostra esalteranno la qualità architettonica della CITTÀ/VILLAGGIO/MUSEO e le sue potenzialità, conferendo al territorio una forte e incisiva vocazione a polo creativo di produzione artistica e di ricerca.

La Mostra Mercato della Ceramica Artistica, giunta alla 47^ edizione, ha promosso un programma ricco di percorsi artistico culturali, di musica, di teatro e di performances dal vivo dei protagonisti: ceramisti, modellatori, decoratori, che confermano il successodella manifestazione registrato nel corso degli anni, posizionandolo fra i più importanti dell’estate salentina. L’iniziativa, inoltre, rappresenta un’importantissima opportunità di confronto e di crescita per il territorio.

Organizzata dal Comune di Cutrofiano, riconosciuta “Città della Ceramica”, con il patrocinio, tra gli altri, della Provincia di Lecce, è stata presentata da Andrea Romano, componente dello Staff del presidente della Provincia di Lecce, Tommaso Campa, assessore alle Attività produttive del Comune di Cutrofiano, Beniamino Placì, presidente del Consiglio comunale di Cutrofiano, Santo Donno, responsabile della Promozione del Comune di Cutrofiano, Maria Antonietta Bove, presidente della Onlus “Amici di Nico” e Annatonia Visini della società Grafikart, che cura l’organizzazione dell’evento.

“È un’iniziativa bellissima, che valorizza una parte della capacità produttiva del Salento e la coniuga con attività culturali, dalla musica al teatro, senza perdere di vista l’aspetto sociale e la solidarietà. Cutrofiano è una comunità che racconta questa parte produttiva della sua storia ed è capace di connotarla e reinventarla in termini moderni”, ha dichiarato in conferenza stampa Andrea Romano, componente dello Staff del presidente della Provincia di Lecce.

La Mostra Mercato della Ceramica Artistica si snoderà fino al 18 agosto nel borgo antico di Cutrofiano, tra vicoli e palazzi storici della capitale salentina dell’Arte della Ceramica Artistica e Tradizionale, trasformata in una vera e propria Città-Villaggio-Museo. I percorsi artistici e culturali saranno animati da musica, teatro e performance dal vivo di ceramisti, modellatori, decoratori.

IL MARKET DELLE ARTI: La Mostra sarà visitabile dall’8 al 18 agosto, dalle 18 alle 24, con un percorso espositivo itinerante lungo i vicoli del centro storico. L’esposizione interesserà il borgo antico della città, il Museo Comunale della Ceramica, il Palazzo Ducale, la Congrega dell’Immacolata, Palazzo Bucci, Palazzo Calò, via Capo, via Filomarini, Piazza Municipio, Piazza Cavallotti. Il percorso consentirà di ammirare le preziose lavorazioni dell’argilla dal neolitico al periodo medioevale, le creazioni dell’artigianato artistico in ceramica e pietra naturale, in legno, in ferro, i tessuti, in un vero e proprio viaggio nell’artigianato artistico pugliese. Un percorso tematico che propone i “racconti di ceramica e delle arti”, legati ai soggetti dipinti sulle superfici smaltate e trasformati in elementi “parlanti” per rivelare fatti, curiosità e significati sociali della storia, attraverso l’utilizzo dei colori e delle forme. Cutrofiano si trasforma in un “market” contemporaneo dove poter trovare artisti, artigiani, ceramisti, designers e decoratori idi ogni tipo.

SPAZIO ALLA MUSICA: Durante gli 11 giorni, la Mostra Mercato della Ceramica Artistica 2019 avrà anche un ricco programma serale (21-24): di scena concerti di musica popolare, jazz, swing, musica etnica e della tradizione Salentina; e ancora, performance di artisti e attori, lungo le strade, gli spazi e le aree riservate al percorso della mostra.

LA NOTTE DELLA TARANTA: Il 12 agosto, Cutrofiano sarà tappa del Festival Itinerante de “La Notte della Taranta”, durante la quale si esibiranno i ceramisti locali nelle performance di lavorazione del vivo con la partecipazione eccezionale del neo-pluripremiato campione del mondo dei “MondialTornianti”, Giuseppe Colì;

LA MOSTRA PER IL SOCIALE: Grande slancio sociale con la straordinaria partecipazione di “Jobs Aut…un lavoro anche per me”, laboratorio performativo a cura della ONLUS “Amici di Nico”, Centro Specializzato per l’Autismo, che vedrà la partecipazione attiva dei ragazzi, nell’ambito del Progetto di inserimento e riabilitazione. La Congrega dell’Immacolata sarà location d’eccezione della Mostra “UNA VITA PER L’ARTE” di Salvatore Carbone.

FOOD A CIELO APERTO: Un’area della Mostra sarà interamente dedicata alla tradizione gastronomica salentina: le prelibatezze antiche e le deliziose ricette della cucina nostrana saranno reinterpretate e legate alla ceramica e terracotta. Un viaggio alla scoperta della gastronomia del passato e di oggi, fra piatti tipici e nuove invenzioni culinarie. Quest’anno,per tutta la durata dell’evento, sarà possibile degustare ogni sera pietanze tipiche in piatti, bicchieri e brocche in ceramica di Cutrofiano. Il 18 agosto, speciale cooking show a cura di SottoCuoco, che raccoglie i cuochi domestici di tutta Italia.