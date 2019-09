Volley Club Grottaglie: Schifone è il grande colpo del mercato estivo

I dettagli

GROTTAGLIE (TA) – Salvatore Schifone è un nuovo giocatore del Volley Club Grottaglie: il laterale, classe 88, arriva a Grottaglie dopo una serie di esperienze tra Serie A2 e Serie B, Schifone arriva dopo una positiva stagione a Taranto in Serie B, culminata con l’approdo alle finali Play-off. Queste le parole del nuovo numero undici granata: “Sono molto contento di far parte di questo gruppo, nel quale ho ritrovato molti amici e compagni di squadra. Spero di far bene, possiamo far bene e far divertire il pubblico del Palazzetto Campitelli che non vedo l’ora di poter conoscere. Ringrazio la società per la fiducia riposta in me, spero possa essere una grande stagione“.

Con Schifone sono quasi finiti i lavori di rinnovamento della prima squadra, a tal proposito ha parlato il Direttore Sportivo del Volley Club Grottaglie, Mimmo Lenti:” Abbiamo lavorato per cercare di migliorare una rosa difficilmente migliorabile, adesso dobbiamo valutare le occasioni che ci presenterà il mercato, sono fiducioso: nei prossimi giorni potremo presentare un nuovo giocatore, chiudendo ufficialmente il roster. Abbiamo creato un giusto mix di giocatori affermati e di giovani in rampa di lancio, sarà un anno importante”.

E’ dunque quasi pronto l’organico della Serie C granata che attende di capire quali saranno le sue avversarie in campionato, in attesa del sorteggio in programma lunedì 23 settembre 2019 alle ore 17.30 presso la Sede del Comitato Regionale a Bari. Tale sorteggio sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito www.fipavpuglia.it.

Continuano intanto i lavori del settore giovanile e del Minivolley, specie per il progetto XilFuturo che vede Magica Volley Grottaglie e Volley Club Grottaglie collaborare sul territorio per formare le giocatrici e i giocatori del domani. Dopo i primi giorni di allenamenti sono i due responsabili del progetto, Lorenzo Lupo e Salvatore Santopietro, a tracciare un primo bilancio. Lupo: “Stiamo lavorando con entusiasmo, dedizione e professionalità. Non ci aspettavamo una risposta simile, eppure già oggi possiamo contare su un numero cospicuo di iscrizioni. Ringrazio chi ci ha scelto e chi ci sceglierà ma soprattutto un ringraziamento particolare a tutti i miei collaboratori che ogni giorno mi supportano nel lavoro in palestra. Vogliamo creare un movimento importante attorno al mondo della Pallavolo nella nostra città, un progetto mai visto fin ad ora. Visti i presupposti ritengo che siamo sulla giusta strada.” Santopietro: “Abbiamo iniziato da poco e stiamo già cominciando ad entrare in sintonia con i ragazzi, spero che possano essere sempre di più per continuare a crescere tutti insieme“.