“Vivere la Città Antica”, oggi a Taranto la tavola rotonda

Nell’ambito di “Méditerranée – Taranto e la Dolce vita” nel Palazzo Pantaleo, Lungomare Vittorio Emanuele II (La Ringhiera) l’incontro che sarà moderato dall’architetto Fiorella Occhinegro

TARANTO – Al via la kermesse che animerà l’Isola Madre di Taranto, il centro storico che per due giorni oggi, sabato 17 e domenica 18 settembre (info 3470186852) – sarà trasformato in un laboratorio di soluzioni per rendere più vivibile la parte antica della città, scrigno di storia millenaria.

“Méditerranée – Taranto e la Dolce vita” è un format dedicato alla Puglia e, più in particolare, in questa sua prima edizione alla città di Taranto che in questo periodo vive un’autentica “renaissance”, un rinascimento che la vede splendido palcoscenico di eventi, espressione dell’eterno connubio tra arte, moda, cultura, storia e tradizioni.

Si inizia oggi alle ore 11 nel Palazzo Pantaleo, con la tavola rotonda “Vivere la Città Antica” che sarà moderata dall’architetto Fiorella Occhinegro.

Dopo i saluti del Sindaco Rinaldo Melucci, i lavori si svilupperanno con gli interventi dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale che, per gli ambiti di loro specifica competenza, illustreranno i progetti – attuali e futuri – per la rinascita del centro storico; interverranno gli assessori ai Lavori Pubblici e Mobilità sostenibile Mattia Giorno, alla Cultura e Spettacolo Fabiano Marti e alla Pubblica istruzione Mary Luppino.

La parola passerà poi a Mario Rigo, affermato Senior Executive fashion advisor, e al popolare hair stilist Angelo Labriola, i due ideatori di “Méditerranée – Taranto e la Dolce vita” che illustreranno le finalità del progetto.

Il confronto si allargherà poi a numerosi operatori e stakeholder del territorio che forniranno il loro contributo di proposte ed esperienze ai progetti comunali, per poi illustrare agli amministratori le loro nuove idee dal forte carattere innovativo.

Interverranno il consigliere regionale Enzo Di Gregorio, il presidente di Fondazione Taranto25 Fabio Tagarelli, il presidente dell’Ordine Architetti di Taranto Paolo Bruni, il presidente CNA Federmoda Puglia Daniele Del Genio, Mariella Franchini di Baux Cucine; la tavola rotonda si avvarrà del contributo di stimati professionisti: l’ingegnere Giovanni Patronelli, l’avvocato Barbara Pirelli e l’architetto Ubaldo Occhinegro.

La tavola rotonda “Vivere la Città Antica” rappresenta un’importante occasione per promuovere un confronto tra le forze sane della città e gli amministratori locali, al fine di sostenere gli sforzi dell’Amministrazione Melucci per costruire una nuova Taranto.