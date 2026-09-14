“Le vie dell’acqua: lungo il Triglio” a Statte dal 23 al 25 settembre 2026

“Le vie dell’acqua: lungo il Triglio” si terrà a Statte presso la Biblioteca Comunale “Matteo Mastromarino” con l’obiettivo di proporre una narrazione diversa del territorio tarantino tra miti, leggende e la grande stagione letteraria del Novecento meridionale

STATTE (TA) – Statte è quasi sempre raccontata attraverso la cronaca dell’ex Ilva: l’industria, l’ambiente, le vertenze. Dal 23 al 25 settembre, Sulle sponde della Magna Grecia, il Centro Studi e Ricerche Francesco Grisi e la Biblioteca Comunale “Matteo Mastromarino” della città propongono una narrazione diversa, che convive con quella nota senza cancellarla: tre serate gratuite alla scoperta di un patrimonio storico, mitologico e letterario che affonda le radici nella Magna Grecia e arriva fino al Novecento.

La rassegna “Le vie dell’acqua: lungo il Triglio”, organizzata dal Centro Studi e Ricerche Francesco Grisi in collaborazione con il progetto “Sulle sponde della Magna Grecia” e inserita nel cartellone “Estate 2026” del Comune di Statte, usa l’acqua come filo conduttore: quella dell’Acquedotto del Triglio ma anche quella simbolica dei miti fondativi e delle leggende delle sirene che da secoli abitano l’immaginario ionico.

Il programma si articolerà in tre serate tematiche:

23 settembre – L’acqua nel mito locale

I miti fondativi di Taras e Falanto, le leggende delle sirene, il fascino popolare della “bella tarantina” (e non solo!) ricostruiscono l’immaginario magno-greco che ancora oggi permea la cultura del territorio.

Come recuperare questo patrimonio non tangibile?

Come farlo rivivere per evitare che venga perso?

Di questo e altro si discuterà nel corso della prima serata.

24 settembre – Storia, rito e folclore

Un doppio affondo su archeologia e antropologia: dalla Gravina di Leucaspide e i suoi dolmen fino alla devozione popolare.

Si possono leggere, questi riti, come sopravvivenza di elementi di sacralità antica nella fede di oggi?

Questa è una delle domande che sottengono al secondo incontro.

25 settembre – La parola agli scrittori del ‘900

Reading e approfondimento critico su Cesare Giulio Viola, Michele Pierri, Giacinto Spagnoletti, Angelo Lippo e Raffaele Carrieri, con un momento dedicato interamente a Cosimo Fornaro, il “poeta operaio” la cui opera racconta il tessuto sociale ed economico della città di Taranto.

Gli incontri saranno guidati da un panel di relatori di rilievo: Pierfranco Bruni (scrittore e già componente della Commissione UNESCO), la filologa e poetessa Rosaria Scialpi, la studiosa di comunità italo-albanesi Micol Bruni e la docente e saggista Marilena Cavallo

I RELATORI

Pierfranco Bruni

Nato in Calabria, è Presidente del Centro Studi e Ricerche Francesco Grisi e Vicepresidente del Sindacato Libero Scrittori Italiani. Scrittore prolifico – saggi, poesie, romanzi, prosimetri e tanto sperimentalismo – è stato candidato due volte al Premio Nobel per la Letteratura. È stato Archeologo direttore e componente della Commissione UNESCO per la diffusione della cultura italiana all’estero; nel corso della carriera si è dedicato anche alla tutela delle comunità di minoranze etnico-linguistiche. Presidente della Commissione per il conferimento del titolo di “Capitale italiana del Libro 2024”, titolo strettamente connesso alla rete virtuosa dei comuni che ottengono la qualifica di “Città che legge”.

Rosaria Scialpi

Nata a Taranto (1996), è filologa, saggista e poetessa, laureata magistrale con lode in Lettere moderne all’Università del Salento. Ha pubblicato le sillogi “Lembi di verità” (L’Erudita, 2022 , Premio Troccoli Magna Graecia, Premio Saffo Poesia Giovane) e “La faglia empirea” (Brè Editore, 2024). È curatrice del volume “Sulle sponde della Magna Grecia”, con capitoli propri dedicati al poeta tarantino Lippo e alla scrittrice salentina Durante, e autrice di saggi per la rivista scientifica Aracne, tra cui uno studio su Giacinto Spagnoletti. Ha collaborato con testate d’inchiesta pugliesi occupandosi della questione ambientale tarantina, ed è ideatrice del progetto crossmediale Mitopedia. Scialpi è stata inoltre docente di Storia delle donne per UniTreEdu.

Micol Bruni

Laureata in Giurisprudenza con una tesi sugli Arbëreshë tra storia e diritto, è studiosa delle comunità italo-albanesi e della letteratura meridionale. Ha curato volumi dedicati ai Beni Culturali e partecipato a studi monografici su Giuseppe Battista, Carlo Levi, Cesare Pavese e Sandro Penna. È Presidente dell’Istituto di Ricerca per l’Arte e la Letteratura (I.R.A.L.) e ha coordinato pubblicazioni sulla letteratura del Novecento, con riferimento a Gabriele D’Annunzio ed Elio Vittorini.

Marilena Cavallo

Nata in Puglia. Docente di Lettere nei Licei. Studiosa di Pirandello, D’Annunzio e di problematiche relative alla letteratura italiana ed europea del Novecento.

Ha condotto uno studio sistematico sul mondo della fantasia in G.B Vico filosofo e poeta. Ha sviluppato relazioni scientifiche in convegni dedicati a Sandro Penna nel Centenario della nascita (per conto del Comitato Nazionale Sandro Penna del MiBAC) e ha scritto saggi per riviste sulla figura e sull’opera di Cesare Pavese oltre ad aver contribuito ad incontri per la promozione della canzone d’autore e a convegni per la valorizzazione dell’arte di Emanuele De Giorgio.

Ha partecipato a trasmissioni della Rai (Dieci minuti di…) su argomenti culturali che vanno da Pirandello Gabriele D’Annunzio, da Corrado Alvaro tra i luoghi della Magna Grecia a Raffaele Carrieri, i paesaggi e il mare. Proprio su Raffaele Carrieri ha approfondito il tema poetico del mare e delle sirene. Inserita nelle attività delle manifestazioni. Ha approfondito, in varie occasioni, aspetti riguardanti la poesia meridionale: da Scotellaro ai poeti della Puglia, da Cesare Giulio Viola alla cultura contadina. Proprio in riferimento a ciò si è soffermata con i suoi studi sul tema del mare e dell’amore in Cesare Pavese. Cavallo è componente di giurie e Premi alla cultura ed è stata componente della Commissione Nazionale del Premio alla Cultura del Mediterraneo.

Le vie dell’acqua: lungo il Triglio – Dettagli e contatti

Quando: 23, 24 e 25 settembre 2026, ore 18:00

Dove: Biblioteca Comunale “Matteo Mastromarino”, Statte (TA)

Ingresso: libero e gratuito

Info: spondemagnagrecia@libero.it