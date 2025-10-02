Urban Nature WWF Italia, il 4 e 5 ottobre evento con l’Heritage Hub di Lecce

LECCE – Il primo weekend di ottobre Lecce diventa capitale della natura urbana con Urban Nature WWF Italia 2025 – Festival della Natura in Città, un grande appuntamento nazionale promosso dal WWF, sostenuto dal Consiglio Regionale della Puglia e organizzato localmente in collaborazione con Pro Loco Lecce APS, Foresta Urbana di Lecce, Orto Botanico del Salento.

Due giornate i particolare all’insegna della scoperta, della sensibilizzazione e della partecipazione attiva, con attività pensate per avvicinare cittadini, famiglie e studenti al valore della natura in città.

Il programma nel dettaglio

Sabato 4 ottobre – Foresta Urbana di Lecce

Ore 9.30: ritrovo presso l’ingresso del Museo Castromediano (Heritage Desk) e saluti istituzionali della Prof.ssa Maria Gabriella de Judicibus (Presidente Pro Loco Lecce APS e Consigliera UNPLI Puglia).

Ore 9.45: incontro “Passato e presente dell’Orto Botanico di Lecce” con Prof. Vittorio De Vitis (Presidente WWF Salento) e Prof. Gian Pietro Di Sansebastiano (Presidente Fondazione per la gestione dell’Orto Botanico Universitario).

Ore 10.00: partenza a piedi verso la Foresta Urbana di Lecce.

Ore 10.15: accoglienza e visita guidata.

Ore 11.45/12.00: “Live set ambient” a cura di Nick Gambino & Plants Orchestra: un concerto unico in cui sintetizzatori, drum machine ed effetti sonori si fonderanno con i suoni delle piante della Foresta.

Domenica 5 ottobre – Orto Botanico del Salento

Ore 10.00: ritrovo presso l’Orto Botanico del Salento (Tangenziale Est uscita 7B).

Accoglienza e visita guidata a cura dell’Associazione Ephedra e del Prof. Gian Pietro Di Sansebastiano con un percorso sensoriale nel giardino botanico.

Ore 11.45: pausa caffè offerta dall’Associazione Ephedra.

Ore 11.45/12.00: “Live set ambient” con Nick Gambino & Plants Orchestra, tra musica elettronica e suoni delle piante dell’Orto.

È possibile prenotarsi:

Presso Heritage Desk – Museo Sigismondo Castromediano di Lecce (dal martedì al sabato, mattina 10-12 e pomeriggio 17-19)

Via WhatsApp al numero 351 5032693 (specificando nome, cognome e numero partecipanti)

Via email a laprolocodilecce@libero.it con oggetto Prenotazione Urban Nature.

Un progetto per Lecce e per la Puglia

L’iniziativa per giunta rientra nel programma “Heritage Hub: Prima rassegna di percorsi culturali e storytelling salentino”. E’ sostenuto dal Consiglio Regionale della Puglia (Det. Dir. 230 del 18/07/2025), con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturalistico, culturale e identitario del territorio.

Urban Nature WWF Italia 2025 è dunque un’occasione per scoprire come la natura in città può migliorare la qualità della vita, rendere gli spazi urbani più vivibili e contribuire pure a una comunità più sana e consapevole.