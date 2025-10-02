Castellana Grotte, Festival Zadra: il 4 ottobre concerto di Cristian De Martino

Sabato prossimo, nel Circolo Pivot di Castellana Grotte, torna il Festival Zadra con 4 concerti di giovani talenti

CASTELLANA GROTTE – Sabato 4 ottobre, alle ore 18.30, nello splendido Palazzo Picella di Castellana Grotte messo a disposizione dal Circolo culturale Pivot, il pianista Cristian De Martino aprirà il miniciclo di quattro concerti previsti sino a fine mese del Festival pianistico Zadra, tutti dedicati alla promozione dei giovani talenti, Annamaria Fortunato e Rebecca Ventrella in versione pianoforte a quattro mani (11 ottobre), il pianista solista Davide Dentuti (18 ottobre) e la violoncellista Camilla Patria in coppia con la pianista Elena Ballario (25 ottobre).

Dunque, si parte sabato 4 ottobre con Cristian De Martino di Altamura

classe 2004, e attualmente al secondo anno del triennio accademico di pianoforte al Conservatorio Piccinni di Bari sotto la guida di Michele Pentrella. Vincitore assoluto del Concorso internazionale «Vincenzo Scaramuzza» e con una serie di masterclass di perfezionamento pianistico accanto a docenti di fama internazionale come Jesús Gómez, Nikita Fitenko, Alessandro Deljavan e François-Joël Thiollier, De Martino eseguirà un programma tra Settecento e Novecento che partirà dal Preludio e Fuga in la minore BWV 889 di Bach per poi toccare l’universo di Beethoven con la Sonata «Appassionata», il mondo di Chopin con gli Studi nn. 5 e 12 dell’op. 25, il virtuosismo di Liszt con «Vallée d’Obermann» dagli «Anni di pellegrinaggio» e «Mazeppa» dagli «Studi trascendentali» e concludersi con la Toccata in re minore op. 11 di Prokofiev.

Inoltre, il 5 ottobre, nella Sala Verde del Comune di Corato, verrà presentato il libro di Alessandra Torchiani «No me interesa ser sólo pianista» dedicato alla vita, alle opere e all’attività didattica di Fausto Zadra, il grande pianista italo-argentino cui il festival è dedicato e che verrà celebrato anche con l’ascolto di alcune sue interpretazioni registrate dal vivo.

Il Festival pianistico Fausto Zadra è organizzato dall’omonima associazione musicale con il sostegno della Regione Puglia, del Comune di Corato, della Fondazione Vincenzo Casillo, di alcuni sponsor (primo fra tutti il pastificio Granoro) e la collaborazione del Conservatorio Piccinni di Bari, del Circolo Pivot e dell’associazione Auditorium.

Info 340.5238643 – ass.faustozadra@gmail.com.