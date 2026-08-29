Uni-Tanz: dal 3 al 6 settembre 2026 a Foggia

Uni-Tanz, il Campus internazionale di danza contemporanea dell’associazione salentina Koreoproject con Daphnis Kokkinos e Giorgia Maddamma è giunto alla 14esima edizione

FOGGIA – Quattro giornate di formazione, ricerca coreografica, performance urbana e spettacolo: da giovedì 3 a domenica 6 settembre appuntamento con la quattordicesima edizione di Uni-Tanz. Il Campus internazionale di danza contemporanea, ideato dall’associazione salentina Koreoproject con la direzione artistica di Giorgia Maddamma e il coordinamento di Sara Bizzoca, approda per la prima volta a Foggia, con il sostegno della Regione Puglia, in collaborazione con il Comune e in preziosa sinergia con la compagnia Teatro dei Limoni.

Ospitato dal Teatro Umberto Giordano, il programma proporrà lezioni di tecnica contemporanea con la direttrice Maddamma

docente dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma, e un laboratorio coreografico con Daphnis Kokkinos, danzatore e coreografo greco del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. A lungo al fianco della coreografa tedesca, scomparsa nel 2009, anche come collaboratore e assistente, porterà a Uni-Tanz un’esperienza maturata direttamente all’interno di una delle realtà che hanno segnato più profondamente la scena europea. Sabato 5 settembre alle 19:00 guiderà inoltre le allieve e gli allievi nelle vie del centro con The Nelken Line, tra le creazioni più emblematiche di Pina Bausch: pochi gesti raccontano l’alternarsi delle quattro stagioni, mentre una lunga fila di interpreti si muove sulle note della musica.

La manifestazione si concluderà domenica 6 settembre alle 21:00 al Teatro Umberto Giordano con “Dance Evening/Guests”, spettacolo di Koreoproject inserito nella dodicesima edizione della rassegna “I Nudi”, pensata per le nuove drammaturgie indipendenti, ideata e diretta da Roberto Galano e organizzata dal Teatro dei Limoni. La serata ospiterà la restituzione del percorso sviluppato nei giorni precedenti, una lecture demonstration di Kokkinos dedicata al lavoro di Pina Bausch, una coreografia di Ricky Bonavita, artista, coreografo e danzatore della compagnia Excursus di Roma, e gli interventi della compagnia Koreoproject e di altri ospiti.

«Uni-Tanz è un’occasione unica nel panorama italiano per la presenza di artisti di altissimo profilo e di grande esperienza. La filosofia artistico-pedagogica del campus si allinea con le basi Folkwang e Bausch di formazione degli studenti: “Non formiamo danzatori, ma esseri umani che danzano”. Essa mira non solo al potenziamento della tecnica degli allievi selezionati, ma allo sviluppo delle singole personalità, riuscendo pertanto a forgiare artisti consapevoli e creatori della propria arte, in grado di conciliare tradizione e innovazione», sottolinea Giorgia Maddamma.

Nato a Lecce nel 2013, Uni-Tanz è oggi un progetto di riferimento nell’ambito della danza contemporanea, con una rete di relazioni costruita negli anni a livello nazionale e internazionale. Nel corso delle sue edizioni ha accolto partecipanti provenienti da Italia, Argentina, Brasile, Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito, Svizzera, Austria, Grecia, Spagna, Turchia, Russia, Giappone e Taiwan, favorendo anche percorsi di mobilità artistica e universitaria verso importanti realtà europee. Il campus ha avviato e consolidato collaborazioni e convenzioni con istituzioni come il Conservatorio di Musica Tito Schipa e l’Accademia di Belle Arti di Lecce, l’Accademia Nazionale di Danza di Roma e la Tisch School of the Arts di New York.

Numerosi i docenti e gli artisti che si sono succeduti negli anni: tra gli altri Malou Airaudo, Susanne Linke, Stephan Brinkmann, Rodolpho Leoni, Eva Lopez Crevillen, Juan Kruz Diaz De Garaio Esnaola, Clémentine Deluy, Roman Arndt, Mark Sieczkarek, Fernando Suels Mendoza, Francesca Falcone, Marigia Maggipinto, Kenji Takagi, Henrietta Horn, Daphnis Kokkinos, Johannes Wieland, Tamas Morics, Marco Bardoscia, Sonia Stomeo, Cristian Bevilacqua, Antonio Farì, Pascal Merighi, Thusnelda Mercy e Aida Vainieri.

Dopo Uni-Tanz, l’attività di Koreoproject, sostenuta dalla Regione Puglia | POC Puglia 2021-2027 – Linea d’intervento 6.2 “Valorizzazione e promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti”, proseguirà con numerosi appuntamenti in Italia e all’estero: a Lecce con Sacre Radici e Carus*, a Forlì con Pinocchio, nella Città Metropolitana di Bari con Le parole farfalle e The Butterfly’s Trip per il festival Esplorare organizzato dalla Compagnia AltraDanza con la direzione artistica di Domenico Iannone, al Festival Fabbrica Europa di Firenze con Carus* e a Erfurt, in Germania, con Shocking.

Dal 2005, Koreoproject opera nel campo della danza contemporanea e del teatro danza, affiancando alla produzione di spettacoli attività di promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo, residenze artistiche e progetti dedicati ai diversi linguaggi della scena. Nel tempo ha costruito relazioni con accademie, enti pubblici e università italiane e straniere, coinvolgendo danzatori, attori, registi e musicisti di rilievo internazionale. Particolare attenzione è riservata anche alla dimensione artistico-educativa e sociale, attraverso la collaborazione con la Casa Circondariale Borgo San Nicola di Lecce, dove vengono realizzati laboratori finalizzati al recupero e al reinserimento, oltre a spettacoli aperti al pubblico che coinvolgono detenuti e artisti della compagnia.

Per informazioni e iscrizioni

koreoproject.com@gmail.com

www.koreoproject.com