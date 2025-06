UNARMA – Regione Puglia rende omaggio al Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie

OSTUNI – Questa mattina, UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri Segreteria Puglia – già presente dalla giornata di ieri presso la camera ardente col Segretario generale Nicola Magno e i dirigenti provinciali – ha preso parte con profonda commozione alle esequie del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, tragicamente caduto in servizio a Francavilla Fontana, durante un conflitto a fuoco a pochi giorni dalla pensione.

A rappresentare UNARMA ai funerali solenni erano presenti il Segretario Generale Aggiunto Marco De Paola: “Abbiamo voluto essere presenti per onorare un collega, un servitore dello Stato che ha sacrificato la propria vita fino all’ultimo giorno di servizio. Il Brigadiere Legrottaglie incarna l’essenza più profonda del nostro giuramento: fedeltà, coraggio e dedizione fino all’estremo sacrificio. A nome di tutta UNARMA, ci stringiamo con sincero dolore e gratitudine alla sua famiglia e ai colleghi dell’Arma”, ha dichiarato il Segretario De Paola. Carlo Legrottaglie lascia un segno indelebile nella coscienza collettiva dell’Arma dei Carabinieri e nella comunità del brindisino, dove ha servito con onore e dove era benvoluto da tutti.

“Abbiamo scelto di partecipare senza vessilli sindacali – ha aggiunto De Paola – perché in momenti come questi non ci sono bandiere che tengano: siamo colleghi, siamo fratelli, siamo militari che indossano la stessa divisa.” UNARMA ribadisce inoltre con forza l’importanza dell’operato delle Forze dell’Ordine, sottolineando come anche l’inseguimento – spesso oggetto di polemiche – rappresenti uno strumento operativo fondamentale per garantire la sicurezza pubblica, è una risposta concreta contro chi mina l’ordine e la legalità.

A Carlo Legrottaglie va il nostro ricordo grato e il nostro impegno nel raccontare, senza retorica ma con verità e giustizia, cosa significa essere al servizio dello Stato. Anche quando questo servizio costa la vita.