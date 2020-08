Una guida turistica per Cellino San Marco con la presentazione di Al Bano Carrisi

CELLINO SAN MARCO (BR) – In questi giorni è stato pubblicato il libro dal titolo “CELLINO SAN MARCO”, che vuole essere una guida sotto l’aspetto storico, culturale, architettonico, naturalistico, artistico, enogastronomico del territorio di Cellino San Marco.

Il libro è edito da Centro Formazione Medica con sede in Cellino San Marco, società che si occupa di promuovere le manovre salvavita a tutti i cittadini; la presentazione è del Maestro Al Bano Carrisi.

Gli autori sono cellinesi “doc”: Fausto D’Agostino, giovane medico anestesista e il padre Lorenzo D’Agostino, professore di economia, ognuno spinto dal desiderio di far conoscere e valorizzare il proprio territorio per le sue bellezze materiali ed immateriali che conserva e che spesso vengono trascurate e dimenticate.

La Guida, ricca di foto, illustrazioni e descrizioni, dopo aver brevemente trattato sulle origini e la storia di Cellino si sofferma a illustrare le bellezze e la storia dei monumenti, dei palazzi storici come il Palazzo Ducale del centro storico, delle masserie come “La Mea”, “Li Veli”, delle chiese come la Chiesa di Santa Caterina e San Marco, della Cappella di San Marco e di altre chiesette sparse nel territorio, della raccolta museale del Museo “Agrifani Museum” che rappresenta uno scrigno emozionale per il visitatore per quello che conserva del mondo rurale salentino, della bellezza della natura del Bosco delle “Tenute di Al Bano Carrisi”e del laghetto circostante, del Boschetto “Li Veli”e ciò che conserva del forno eneolitico.

La Guida, trattando di enogastronomia, di svago, di divertimento e di relax, esalta le attrattive che offre il territorio con: i suoi vini eccellenti prodotti da prestigiose Cantine locali e conosciuti in tutto il mondo, con lo svago e del divertimento offerto dal Parco Acquatico più famoso della Puglia, con il Welness, spa, palestre, piscine offerti da Centri locali specializzati.

Nella Guida non poteva mancare la Musica e quando si parla di Musica si pensa alle nuove generazioni emergenti ma in particolare traccia in maniera sintetica la lunga sua carriera coronata da tanti successi, premiazioni e onorificenze del grande e illustre Maestro Al Bano e l’amore per il suo paese natio pubblicizzato orgogliosamente in tutto il mondo e in tutte le sue interviste che rilascia perché Cellino è secondo l’artista “una terra benedetta da Dio, che può dare ospitalità a tutti coloro che hanno fame di bellezza”. Un motivo in più, con questo libro, per far conoscere questo luogo con tutte le sue bellezze materiali ed immateriali che, secondo gli autori, necessitano di maggiore tutela, rivalutazione e maggiore divulgazione anche per le nuove generazioni.

“Questa guida – spiega il Dott. Fausto D’Agostino- vuole essere uno strumento agevole e pratico che mira a suscitare la curiosità del turista alla scoperta di una Cellino sorprendente, ricca di risorse materiali ed immateriali, che hanno bisogno di essere maggiormente tutelate, rivalutate e divulgate.”

La guida è ordinabile dal sito www.centroformazionemedica.it e in varie edicole di Cellino San Marco.