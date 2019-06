Un pianoforte nella hall del DEA di Lecce, messaggero di speranza e umanità

Emiliano: “Lecce avrà una struttura d’avanguardia per tutta la Puglia”

LECCE – Un pianoforte come messaggero di speranza e di umanità. Nero e lucido, da stasera fa bella mostra di sé nella hall del nuovo DEA di Lecce, l’ospedale super-tecnologico che la ASL Lecce inaugurerà non appena saranno ultimate le procedure di collaudo e autorizzazione. E che, come ha rimarcato il Presidente della Regione Michele Emiliano, “é una struttura d’avanguardia per tutta la Puglia”.

E’ toccato alla moglie del compianto Totò Negro, signora Rita, togliere il drappo rosso al pianoforte acquistato con i fondi raccolti in occasione del 1° Memorial “Totò Negro”, grazie al generoso contributo dei pugliesi e della stessa famiglia Negro. Alla consegna ha partecipato il Presidente Emiliano, che ha voluto sottolineare come quel pianoforte vuol essere il simbolo non solo del legame di amicizia e solidarietà che percorrerà come un filo rosso i principali ospedali pugliesi, dove ne saranno installati altri, ma anche del ricordo, forte e carico di emozioni, dell’assessore regionale scomparso nel novembre 2017.

E alla musica, del resto, è stata affidata anche la missione di “riempire” il grande ingresso dell’ospedale più moderno della Puglia di un significato più ampio, nel quadro del Progetto Hospitality. E’ la nuova filosofia dell’accoglienza, in un’ottica in cui le strutture sanitarie pugliesi stanno evolvendo da luoghi di cura a luoghi in cui prendersi cura delle persone e, proprio per questo, dell’idea di affidare al linguaggio universale della musica – plasticamente rappresentato dalla silhouette del pianoforte – il compito d’essere un vero e proprio biglietto da visita dell’ospedale. “Mi auguro – ha affermato Rita Negro – che le note del pianoforte possano lenire le sofferenze e il dolore, aiutando la guarigione delle persone e portare gioia, come faceva con Totò, che amava la musica di questo strumento”.

“Questa iniziativa – ha detto il Presidente Emiliano – rappresenta anche l’occasione per dare la spinta finale verso l’attivazione del Dea di Lecce e per fare il punto della situazione. Bisogna dare atto alla Asl di Lecce del percorso che ha fatto sull’umanizzazione delle cure: è una delle Asl più premiate e che sta mettendo in campo sforzi importanti per migliorare la qualità del rapporto tra strutture sanitarie e pazienti”.

Il Presidente Emiliano ha poi ringraziato tutto il personale del Servizio Sanitario pugliese “che nonostante sia in sotto organico spaventoso rispetto ad altre regioni, riesce a farci raggiungere risultati positivi, certificati proprio oggi dall’Istituto Superiore Sant’Anna”.

“Per il terzo anno consecutivo – ha concluso Emiliano – la Puglia è la regione che migliora di più in sanità. Questo non basta, la percezione dei pugliesi è ancora lontana da essere positiva, ma ce la stiamo mettendo tutta. Lecce avrà tra breve la struttura sanitaria più moderna del Centro Sud”.

“C’è musica nuova anche per noi – ha detto il commissario Rollo – perchè sta cominciando il percorso di presa in carico di questa eccezionale struttura. Stiamo a buon punto per concludere un percorso lungo e complesso, entro luglio potremo avere l’agibilità, fondamentale per ottenere dalla Regione l’autorizzazione al trasferimento dei reparti. E con essa potremo passare alla fase due, cioè il rilascio dell’accreditamento. Al personale spetterà prendere confidenza con la struttura, da chi fa le pulizie a chi dovrà gestire la sala ibrida, perché quando entreranno i pazienti niente dovrà esser lasciato al caso. Proprio stamattina abbiamo definito con la società assicurativa anche i dettagli legati alla sicurezza della struttura”.

La hall del nuovo DEA, come attualmente quella del “Fazzi”, potrà ospitare concerti e momenti di socializzazione che coinvolgeranno pazienti, familiari e personale sanitario. Un’anticipazione, proprio in occasione della consegna del pianoforte, è stata possibile gustarla ascoltando i brani suonati dal pianista Andrea Carbonara, offerti in collaborazione con AGMI Associazione Giovani Musicisti Italiani, sodalizio che ha già partecipato, al fianco della ASL Lecce, alla realizzazione del cartellone de “I Concerti dell’Informazione e Prevenzione”.

Alla cerimonia, assieme al Presidente Emiliano, all’assessore regionale Salvatore Ruggeri e alla famiglia Negro, sono intervenuti il Commissario Straordinario ASL Lecce Rodolfo Rollo, il Direttore Amministrativo Antonio Pastore, il direttore generale ASL Bari Antonio Sanguedolce, tra i fautori del progetto che unisce musica e sanità, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini, il presidente della Provincia Stefano Minerva e il personale sanitario del presidio.