Tutto pronto per il Taranto Opera Festival 2021

Appuntamento per l’8 e 9 settembre 2021 – Villa Peripato (Taranto)

TARANTO – Con “TangOpera” si conclude, i prossimi 8 e 9 settembre, il Taranto Opera Festival 2021 – stagione estiva. Lo spettacolo di lirica e danza dedicato al tango e all’opera andrà in scena nell’arena della Villa Peripato di Taranto, con ingresso alle ore 20 ed inizio alle ore 21 nella prima serata; ingresso alle ore 19 ed inizio alle ore 20 nella seconda serata (di seguito il cast con i nomi aggiornati).

Il Taranto Opera Festival ha ottenuto nelle prime quattro serate un grande successo di pubblico e di critica. Per Carmen e per Aida, infatti – le due opere in cartellone – sono state due serate “sold out”, da “tutto esaurito”, con circa 3000 presenze con posti a sedere raggiunte nel totale.

Il Taranto Opera Festival 2021, Festival della musica e dell’opera – l’emozione della lirica, è promosso ed organizzato dall’Associazione musicale Domenico Savino e dal Comune di Taranto, con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, della Regione Puglia – assessorato industria turistica e culturale e Fondo Sviluppo e Coesione, del Comune di Taranto, dell’Unione Europea e in collaborazione con Puglia Sounds, Teatro Pubblico Pugliese, Common Time e Banca di Taranto. Grazie al portale americano Common Time, le opere sono visibili in diretta streaming in tutto il mondo: centinaia le utenze che hanno scelto di collegarsi alla diretta video di Aida, che ha coinvolto un pubblico di appassionati dell’opera italiana degli Stati Uniti e di altri paesi europei. La serata TangOpera si svolge in collaborazione con “Sublime Rouge”, accademia di arte e movimento agenzia di eventi e spettacoli di Grottaglie.

Allo spettacolo TangOpera saranno presenti l’assessore alla cultura e vicesindaco del Comune di Taranto Fabiano Marti, l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Taranto Fabrizio Manzulli, Pierpaolo de Padova e Paolo Cuccaro, rispettivamente direttore generale e direttore artistico del Taranto Opera Festival e alla guida dell’Associazione musicale Domenico Savino, Luigi di Fino, direttore musicale, Francesco Amatulli, coordinatore artistico, Pasquale di Gemma, in rappresentanza degli operatori di Go4Sea Tour Operator e Gianluca Lomastro, direttore marketing.

La grande opera lirica ha arricchito l’estate a Taranto insieme ad iniziative legate al turismo, alla cultura, all’enogastronomia. Nelle date in cartellone, infatti, per chi vuole non solo assistere all’opera ma conoscere il territorio attraverso un itinerario turistico con guide esperte, si possono abbinare i percorsi: “La città vecchia, tra streghe, masciare e sibille”; “Sapori di masserie”; “Taranto a Vela”; “Tour delfini” (con visita alla colonia di delfini nel Golfo di Taranto); “In masseria con allegria” (con visita a tre masserie del territorio e degustazione di prodotti tipici). Insieme agli appuntamenti operistici in cartellone, infatti, sono state programmate anche le iniziative a carattere turistico che il Taranto Opera Festival propone agli appassionati e ai visitatori nelle stesse date degli spettacoli: il “Tour Taranto Opera Festival”, percorsi dedicati al mare e al territorio, tra vigneti, masserie ed escursioni in vela nel Golfo di Taranto, promossi con la collaborazione di Go4Sea tour operator. L’idea – avviata lo scorso anno con un buon riscontro di pubblico – è promuovere un progetto di turismo musicale che, all’evento operistico, abbini la visita nei luoghi della cultura, della storia, delle tradizioni della città e della provincia di Taranto.

La sensualità del tango argentino incontra la passione dell’opera lirica. La libertà di osare e mettere a confronto i generi artistici è la traccia di TangOpera, intesa come libertà di contaminare alcune scelte musicali, unendo insieme la tradizione dell’opera, trasfigurata dal ritmo argentino del tango (è un progetto-spettacolo, con un quartetto pianoforte, clarinetto, bandoneon e voce e la partecipazione di due ballerini per la danza). “Anche in questo caso – ha dichiarato il direttore artistico Paolo Cuccaro (pianista e concertista, docente di pianoforte principale al conservatorio G. Paisiello di Taranto) -, come in Aida, abbiamo una celebrazione, perché ricorrono i 100 anni dalla nascita del grande Astor Piazzolla, inventore del tango nuevo. Per i cast, abbiamo fatto la scelta importante di unire grandi nomi del panorama operistico internazionale, con nomi che derivano da un progetto ed un percorso di formazione, scelti attraverso le nostre masterclass con grandi maestri“.