Trani, la Tienamente Band in “Canzoni che parlano di te”

Sabato 3 maggio 2025, a Palazzo delle Arti Beltrani, per la nuova stagione artistica, il concerto tributo a Francesco De Gregori e ad altri grandi cantautori italiani

TRANI – Palazzo delle Arti Beltrani si prepara a vivere un’esperienza musicale intensa e ricca di emozioni con il prossimo appuntamento della Nuova Stagione Artistica 2025. Dopo il concerto del 27 aprile dedicato agli appassionati di jazz e delle sue declinazioni, sabato 3 maggio, la Sala Giuseppe Beltrani, con la sua atmosfera raccolta e avvolgente, ospita il concerto “Canzoni che parlano di te” della Tienamente Band (inizio ore 21:00, porta ore 20:30).

La magia della musica d’autore prende vita con un tributo sentito e raffinato alla straordinaria tradizione dei cantautori italiani e al “principe” Francesco De Gregori. Le sue canzoni, intrise di poesia e di realismo narrativo, capaci di cogliere le sfumature della vita, accompagnano il pubblico in una serata in cui la musica diventa esperienza e riflessione.

Una celebrazione della musica d’autore tra citazioni, riferimenti e melodie che raccontano la realtà, attraverso la sensibilità unica di uno dei più amati autori della musica italiana. De Gregori rappresenta un’icona ispiratrice della formazione musicale pugliese, autore molto vicino alla band sia per lo stile che per i temi trattati nelle canzoni, tutte estremamente comunicative e portatrici di messaggi social ma soprattutto “vita”. Un viaggio affascinante che unisce arte, poesia e riflessione, reinterpretando con passione e originalità i brani che hanno segnato la storia del cantautorato italiano.

Sul palco, lo straordinario quintetto di talentuosi musicisti pugliesi della Tienamente Band, formato da Francesco Rossi alla voce, chitarra, armoniche, Alessandro De Cillis alla chitarra solista, Nico Arcieri al pianoforte, Mimmo Di Corato al basso, Tommaso Bombini alla batteria, interpreta brani che non sono solo melodie, ma veri e propri racconti in musica, capaci di evocare storie, emozioni e visioni del mondo.

Con arrangiamenti personali e interpretazioni originali, l’ensemble dà voce a un repertorio che va oltre il semplice omaggio, trasformandosi in una rilettura appassionata di una tradizione musicale che ha lasciato un segno indelebile. La band nasce nel 2008 dall’idea comune di mettere insieme un repertorio di canzoni ispirate alla più raffinata tradizione dei cantautori italiani, continuamente richiamata e reinterpretata nelle loro esibizioni con personalissime esecuzioni.

L’appuntamento del prossimo sabato a Palazzo delle Arti Beltrani offre al pubblico un’esperienza musicale che promette di essere tanto intima quanto potente.

I biglietti per il felice tributo dei Tienamente al patrimonio musicale di un caposcuola del calibro di Francesco De Gregori con “Canzoni che parlano di te” possono essere acquistati al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 a Trani oppure online al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/canzoni-che-parlano-di-te/262876

Poltrona numerata € 15,00, poltrona numerata (soci partner) € 12,00.

L’evento è incluso nel ricco cartellone di Palazzo Beltrani, realizzato con i patrocini della Città di Trani, della Provincia di Barletta Andria Trani, oltre al sostegno del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, della Regione Puglia-Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, PACT – Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia (Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale L.R. 40/2016, art.15, comma 3), Puglia Culture e la media partner di Radio Selene.

Abbonamenti

La proposta degli abbonamenti per la stagione artistica 2025, acquistabili entro il 31 maggio, contempla: abbonamento socio “Gold”: 400,00 euro a persona con poltrona riservata, ingressi illimitati a tutte le iniziative in programma durante tutto l’anno fino al 31 dicembre 2025; abbonamento “A tutta Musica” 19 eventi (12 concerti a Corte + 7 concerti dei Conservatori) a 185,00 euro a persona: posto riservato; abbonamento “Musica a Corte” (11 concerti domenicali) a 145,00 euro a persona: posto riservato; abbonamento “Teatro” (5 Spettacoli teatrali) a 50,00 euro a persona: posto riservato. Gli abbonamenti sono acquistabili esclusivamente al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani.

I biglietti per i singoli eventi sono acquistabili al Botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani ma anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo del Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/palazzo-delle-arti-beltrani/4206

Altra novità per la prenotazione e l’acquisto è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma.

La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2025 di Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/promo-stagione-2025-1/full-view.html

Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it