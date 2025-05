Trani, domani il concerto “A Maurice Ravel”

Presso l’Auditorium dell’ex conservatorio di San Luigi, l’Accademia Internazionale dell’Orchestra Filarmonica del Mediterraneo propone il concerto in onore del celebre compositore francese per il 150esimo anniversario della sua nascita

TRANI – Dopo il grande successo dell’International Strings Festival Archi del Mediterraneo, riprende la splendida Stagione dei Concerti pianificata sempre dall’Accademia Internazionale dell’Orchestra Filarmonica del Mediterraneo di Trani. La Stagione 2025, inaugurata lo scorso 23 Marzo, giunge ora al suo terzo appuntamento, una serata imperdibile dedicata alle musiche del sublime compositore Maurice Ravel.

Domenica 11 Maggio, alle ore 20.00, presso l’Auditorium dell’ex conservatorio di San Luigi di Trani, il violinista Gabriele Ceci, il violoncellista Mauro Paolo Monopoli e il pianista Mirco Ceci si esibiranno in una performance di altissimo livello che affascinerà il pubblico presente in sala onorando la figura di Ravel.

Il programma della serata prevede l’esecuzione della Sonata per violino e pianoforte n.2, M.77 (Allegretto – Blues. Moderato – Perpetuum mobile), la Sonata per violino e violoncello M.73 (Allegro – Très vif – Lent-Vif, avec entrain) e la Sonata per violino e violoncello M.67 (Moderè-Pantoum. Assez vif- Passacaille. Très large – Finale. Anime) di Maurice Ravel (1875-1937).

Gabriele Ceci

Il violinista Gabriele Ceci è nato in una famiglia di musicisti e si è affermato giovanissimo al concorso Vittorio Veneto nel 2004. Nel 2011 ha superato la selezione per i corsi di Alto Perfezionamento di musica da camera di Schaffhausen con i maestri Menahem Pressler, Ana Chumachenco, Wen Sinn Yang e Werner Bartschi. Ha collaborato nel corso della sua carriera in progetti cameristici con artisti di chiara fama come Thomas Ruge, Evgeny Sinaiski e Giulio Rovighi presso l’Accademia dei Cameristi di Bari.

Inoltre, ha lavorato con Franco Pesgfacchi, Bruno Giuranna, Rocco Filippini e Mariana Sirbu per il Festival Pontino e per le stagione concertistiche Omaggio a Cremona. Ha suonato con l’Orchestra Sinfonica del Teatro Petruzzelli il Concerto in la maggiore KV219 di Mozart. Nel 2015 ha vinto il prestigioso Concorso Internazionale Violinistico R. Lipizer. Attualmente collabora con l’Orchestra dell’Opera di Roma e con l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia.

Mauro Paolo Monopoli

Il violoncellista Mauro Paolo Monopoli ha avviato lo studio del violoncello all’età di 5 anni e ha conseguito a 17 anni il Diploma di violoncello presso il Conservatorio Piccinni di Bari con la votazione di 110 lode e Menzione d’Onore (voto mai assegnato prima ad un violoncellista nella storia del conservatorio barese). Nel giugno del 2017 è stato vincitore del primo premio del 10° Concorso Internazionale Tchaikovsky per giovani musicisti. Questo è stato un primato singolarissimo per Mauro Paolo Monopoli che ha ottenuto l’importante premio come unico musicista italiano premiato nella storia del concorso.

Si è esibito come solista al 5° Festival Internazionale della Cultura Russa e Italiana Oci ciornie e al 2° Festival Internazionale Tchaikovsky di Mosca presso la Gnessin Concert Hall. Nel febbraio 2019 è stato invitato dall’Accademia Sibelius e si è esibito come solista al Cellofest presso la Musikkitalo Concert House di Helsinki. Nell’ottobre 2019 ha debuttato con la prestigiosa Orquesta Sinfónica Simón Bolívar del Venezuela a Caracas.

Mirco Ceci

Il pianista Mirco Ceci è cresciuto a strettissimo contatto con la musica classica. Ha studiato, diplomandosi presso il Conservatorio Piccinni di Bari, pianoforte con il Maestro Emanuele Arciuli e composizione con il Maestro Gianluca Baldi. Nel 2013 ha poi completato il Biennio di secondo livello in Pianoforte discutendo una tesi du Carter e Adams. Si è perfezionato presso l’Accademia Pianistica di Imola sotto la sapiente guida di Margarius, Petrushansky, Lortie, Rattalino e Dalberto.

Ha poi continuato a formarsi con Alissa Virsaladze presso l’Accademia Musicale di Fiesole. Ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale di Esecuzione pianistica Pietro Argento di Gioia del Colle e nel 2007 ha vinto il prestigioso Concorso Pianistico Premio Venezia. Nel corso della sua carriera si è esibito per le maggiori associazioni concertistiche italiane: Teatro La fenice di Venezia, l’Unione Musicale di Torino, la Società dei Concerti di Milano. Attualmente insegna pianoforte al Conservatorio Nino Rota di Monopoli.

I fratelli Ceci e Mauro Paolo Monopoli faranno risuonare, nella magnifica cornice dell’Auditorium San Luigi, tutta la bellezza della musica intramontabile di Ravel in occasione dell’importante ricorrenza del centocinquantenario dalla sua nascita.

Per ogni ulteriore informazione e per acquistare i biglietti per il concerto A Maurice Ravel: 150esimo anniversario della nascita. del 11 Maggio è possibile consultare il sito dell’Accademia Filarmonica del Mediterraneo.

È possibile anche contattare la segreteria tramite l’indirizzo e-mail accademia.filarmonica.med@gmail.com o tramite i seguiti numeri: 3468296657 / 3479640366.