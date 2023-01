Trani, concerto di Andrea Castelfranato a “Jazz and more”

Domani, appuntamento con uno dei maggiori esponenti della chitarra acustica al club Ognissantino, nell’ambito della rassegna musicale dedicata alle varie declinazioni e alle nuove frontiere del jazz

TRANI – Continua in un crescendo di virtuosi della musica la rassegna ‘Jazz and More’, firmata dal direttore artistico Pasquale Buongiovanni, dedicata alle varie declinazioni del genere e ospitata nel club Ognissantino a Trani (BT), gestito da Alegra hospitality group. Per cultori e appassionati “Ogni Santo mercoledì” il format, in programma sino a marzo e con cadenza settimanale, anima il club con un’offerta di alta qualità.

Atmosfere e tessiture musicali senza vincoli saranno protagoniste anche del prossimo 18 gennaio con l’esibizione del M° Andrea Castelfranato, uno dei maggiori esponenti della chitarra acustica e dello stile fingerpicking in Italia. La sua particolare tecnica e il suo modo coreografico di approcciare allo strumento fa percepire la chitarra come un’orchestra, coinvolgendo momenti percussivi e polifonie e rendendo le sue esibizioni dei veri e propri spettacoli da godere non solo con l’udito. Apprezzatissimo anche all’estero, pubblica numerosi dischi e viene coinvolto in compilation assieme ai più grandi chitarristi internazionali.

Castelfranato a Trani proporrà un repertorio ricco di contaminazioni, frutto di tradizioni ed esperienze raccolte in giro per il mondo. Dotato di grande tecnica, passione e sensibilità, Castelfranato, infatti, da anni tiene concerti in tutta Europa e rappresenta l’Italia in diversi festival internazionali. Come solista ha aperto concerti importanti, tra i quali quelli di Ornella Vanoni, Antonella Ruggiero, Tazenda, Rossana Casale, Fausto Mesolella degli Avion Travel, Alex Britti, Irene Grandi, e molti altri. Spesso ospite in vari format televisivi sia sulle reti nazionali come Alle Falde del Kilimangiaro, Uno mattina, Maurizio Costanzo show, Barone Rosso (Red Ronnie Tv), che estere; molte delle sue composizioni sono state utilizzate in documentari della rete ammiraglia Rai.

Il virtuoso abruzzese della chitarra però non è solo musicista e compositore con una nutrita discografia, ma ha all’attivo anche la progettazione di una Harp Guitar, uno strumento a 17 corde, ed è autore del libro “Una corda spezzata”, uscito nel 2018.

Tutto il ricco calendario di “Jazz and More Ogni Santo mercoledì” sino a marzo 2023: 18 gennaio Andrea Castelfranato; 25 gennaio Sebastiano Lillo e Dado Penta; 1 febbraio Stefania Arcieri e Pasquale Buongiovanni; 8 febbraio Domenico Cartago; 15 febbraio Black Fair Voices; 22 febbraio Viz Maurogiovanni Bass Solo; 1 marzo Punk Flamingos (Narrow e Pasquale Buongiovanni).

Inizio concerto ore 20,30. A seguire le prelibatezze di Ognissantino.

