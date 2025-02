“88 frequenze” con Antonella Carone a Ceglie Messapica

Venerdì 7 febbraio, al Teatro Comunale, va in scena la storia di Hedy Lamarr che inaugura “Sul Palco. Piccola rassegna di Teatro da Camera”

CEGLIE MESSAPICA – Venerdì 7 febbraio 2025, alle ore 21.00, lo spettacolo “88 frequenze” dedicato a Hedy Lamarr e interpretato da Antonella Carone andrà in scena al Teatro Comunale di Ceglie Messapica, nell’ambito della stagione teatrale del Comune, promossa in collaborazione con Puglia Culture e Armamaxa Teatro. Lo spettacolo, con la regia di Giulia Sangiorgio e la drammaturgia di Eliana Rotella, inaugura “Sul Palco.Piccola Rassegna di Teatro da Camera”, un’esperienza unica e originale di vivere il teatro.

Per tre appuntamenti (7 febbraio, 6 marzo e 3 aprile), infatti, gli spettatori, invece di accomodarsi in platea, sono invitati a ‘condividere’ il palco con l’attore, entrano dal retro, si siedono comodamente e respirano l’arte a sipario chiuso. L’attore è a due passi, ogni espressione, ogni batter di ciglio, ogni piccolo gesto non è perso da alcuna distanza. Per una notte, accomodati ‘Sul Palco’, gli spettatori condividono lo stesso respiro degli attori, dentro la storia.

Gli spettacoli della rassegna sono fuori abbonamento e i posti sono solo 50.

Lo spettacolo si ispira alla storia di Hedy Lamarr, diva dell’epoca d’oro di Hollywood che negli anni ’40 brevetta una tecnologia a scopo militare che a distanza di anni si rivelerà fondamentale per il successivo progresso delle telecomunicazioni, diventando “la base” per il moderno WiFi.

Hedy Lamarr, diva dell’epoca d’oro di Hollywood, definita più volte come “la donna più bella del mondo”, nel giugno del 1941 presentò all’ufficio brevetti americano un complicato sistema di comunicazione segreta per evitare che i siluri della marina americana venissero intercettati dai nazisti. Un sistema che alternava 88 frequenze, come il numero dei tasti del pianoforte. Inconcepibile, per i membri dell’Inventor’s Council, che l’attrice in topless del contestato film “Estasi” del 1933 potesse essere anche un genio dell’ingegneria bellica!

Solo a partire dagli anni ’80, con la cancellazione del segreto militare sul brevetto, cominciano a diffondersi le tecnologie basate sulla sua invenzione, tra cui il moderno Wi-Fi. Un’invenzione da 31 miliardi di dollari che non le fu mai riconosciuta, se non quando era troppo tardi…

L’attrice intreccia con ironia la vita incredibile di Lamarr con la propria storia personale, muovendosi in uno spazio che ricorda un set fotografico, con uno smartphone in presa diretta che imprigiona, riflette, scompone, manipola l’immagine. Un racconto tutto d’un fiato che fa riflettere sul rapporto tra identità e immagine e su quanto sia complesso esprimere la molteplicità di ciascuno di noi in un mondo dove sembra si possa credere solo a un personaggio alla volta.

Cast

CORPORA / UNO&Trio

Antonella Carone

88 FREQUENZE

con Antonella Carone

drammaturgia Eliana Rotella(vincitrice Biennale Autori 2023)

scene e costumi Tommaso Lagattolla

luci Peppino Ruggiero

video e sound design Andrea Centonza

contributi video Paul Guccione

assistente Alle scene Antonella Voicu

costruzioni Damiano Pastoressa

consulenza tecnica Fabio Brusadin

foto di scena Clarissa Lapolla

regia GIULIA SANGIORGIO

La stagione di prosa del comune di Ceglie Messapica continua venerdì 14 febbraio con un grande classico di Lugi Pirandello “Uno, Nessuno e Centomila” interpretato da due volti noti del cinema, della televisione e del teatro come Primo Reggiani e Jane Alexander. Accanto a loro saranno in scena: Francesca Valtorta, Enrico Ottaviano e Fabrizio Bordignon.

Per la rassegna Sul Palco, il costo del biglietto è di 12 euro (ridotto 10).

Per info e prenotazioni: 389.2656069