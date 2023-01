“Jazz and More – Ogni Santo mercoledì”, dal 4 gennaio a Trani

Nel club Ognissantino fino a marzo 2023 la rassegna musicale dedicata alle varie declinazioni del jazz sino alle nuove frontiere del genere. Domani si parte con Mario Rosini

TRANI – Ogni Santo mercoledì Ognissantino a Trani si anima di “Jazz and more”, la rassegna dedicata alle varie declinazioni del jazz, che appassionerà gli eletti della musica e del palato. Il format, infatti, contempla un’offerta di alta qualità sia sotto il profilo dell’intrattenimento che dell’enogastronomia e inserisce a buon diritto la nuova creatura gestita da Alegra hospitality group nel panorama dei club che fanno cultura.

A partire da mercoledì 4 gennaio 2023, “Jazz and More – Ogni Santo mercoledì” ospiterà fino a marzo alcuni tra i migliori artisti di fama nazionale e internazionale, della scena pugliese e non solo, associando a sonorità raffinate anche prelibatezze culinarie contemporanee.

Nell’idea del direttore artistico Pasquale Buongiovanni in questa rassegna «il jazz è visto come punto di arrivo ma anche di partenza, un linguaggio chiave per aprire i propri orizzonti musicali. Negli anni questo genere ha contaminato praticamente tutte le scene musicali. Armonie articolate ma fluide, melodie ricercate ma cantabili, improvvisazione, sperimentazione: in una parola libertà. Voci, pianoforti e sassofoni, chitarre acustiche ed elettriche ma anche sintetizzatori, loop stations, beats e groove irresistibili sono solo alcuni degli ingredienti di questa ricca rassegna musicale che ci accompagneranno in un incredibile viaggio attraverso il blues, R&B, la musica elettronica, il pop e il funk e…il jazz, quello puro!».

Per il primo appuntamento di Ogni Santo mercoledì nel club Ognissantino un artista straordinario e molto apprezzato come Mario Rosini. Pianista funambolico e cantante sorprendente, Rosini porta in alto il nome della Puglia da più di 30 anni. Pugliese di Gioia del Colle, è noto al grande pubblico per essersi classificato al secondo posto al festival di Sanremo del 2004 con il brano “Sei la vita mia”. Nella stessa kermesse sanremese è terzo nella classifica del Premio della Critica Mia Martini. Parallelamente ai suoi successi cantautorali non ha mai dimenticato la sua verve jazz e, ad oggi, è uno dei musicisti più richiesti nel panorama nazionale, avendo anche collaborato, tra gli altri, con il guru della chitarra jazz Mick Goodrick. Formazione per metà italiana, al Conservatorio Piccinni di Bari, e per metà internazionale, al Berklee College of Music di Boston per questo pianista jazz. Mario Rosini, docente di Canto jazz al Conservatorio Duni di Matera, è inoltre direttore e membro fondatore della formazione corale Duni Jazz Choir. Tra i migliori interpreti italiani di Stevie Wonder, vanta collaborazioni con tanti artisti da Eduardo de Crescenzo a Eros Ramazzotti, da Rosario Jermano a Simona Bencini, e la partecipazione ai tour di Anna Oxa, James Senese, Mia Martini, Grazia Di Michele, Irene Grandi, Tosca e Rossana Casale. Supporter di Michael Bublè; Al Jarreau; Dionne Warwick; Ensemble Band con Toots Thielemans e il compianto Pino Daniele.

Tutto il ricco calendario di Jazz and More Ogni Santo mercoledì: 4 gennaio: Mario Rosini, 11 gennaio Pinturas duo; 18 gennaio Andrea Castelfranato; 25 gennaio Sebastiano Lillo e Dado Penta; 1 febbraio Stefania Arcieri e Pasquale Buongiovanni; 8 febbraio Domenico Cartago; 15 febbraio Black Fair Voices; 22 febbraio Viz Maurogiovanni Bass Solo; 1 marzo Punk Flamingos (Narrow e Pasquale Buongiovanni).

Inizio concerto ore 20,30. A seguire le prelibatezze di Ognissantino.

Posti limitati – si consiglia la prenotazione. Info e prenotazioni: 0883 175 0000