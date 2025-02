Capurso, gli eventi da febbraio a marzo 2025

Previsti dal palinsesto invernale incontri, presentazione libri, laboratori, formazione, iniziative sportive e tanto altro

CAPURSO – Dopo il grande successo del cartellone autunnale, il Comune di Capurso prosegue il suo programma culturale con un palinsesto invernale che accompagnerà cittadini e visitatori fino a fine marzo. Un calendario denso di iniziative che spaziano dalla letteratura all’arte, dalla memoria storica alla formazione, senza dimenticare momenti di intrattenimento e aggregazione per tutte le età.

Da segnare sicuramente la data di mercoledì 19 marzo (ore 18.00) con Sigfrido Ranucci per la presentazione dei libri “Il Patto” e “La Scelta” per Il Libro Possibile Winter nella Sala Frate Sole, Madonna del Pozzo Experience in Piazza Libertà. Ampio risalto anche alla tradizione e alla spiritualità con l’avvio delle celebrazioni per il 300° anniversario di San Giuseppe Patrono di Capurso, e come sempre non mancheranno laboratori creativi per i più piccoli, incontri di divulgazione su salute e benessere, approfondimenti formativi e appuntamenti dedicati allo sport e alla socialità.

“Anche quest’anno Capurso si conferma un punto di riferimento per la cultura, la formazione e l’aggregazione. – dichiara il Sindaco Michele Laricchia, e aggiunge – Il cartellone invernale che abbiamo preparato è ricco di appuntamenti che sapranno coinvolgere cittadini di ogni età, offrendo occasioni di crescita, memoria e svago. Invito tutti, capursesi e non, a partecipare e a vivere insieme questi mesi pieni di cultura e tradizione. Un ringraziamento speciale all’assessore Gianni Locorotondo e alla consigliera Mariangela Giordano per l’ottimo lavoro di coordinamento. Vi aspettiamo in tanti, capursesi e non!”

FEBBRAIO

Il mese di febbraio si apre giovedì 6 alle ore 19.00 con un nuovo appuntamento della rassegna Il Libro Parlante che ospiterà Elisa Pertusio nella Sala lettura Biblioteca Comunale “G. D’Addosio”, per la presentazione del libro “DOM … e L’Io non so”, in collaborazione con l’associazione Elisaddosso APS. Venerdì 7 febbraio, alle ore 16.30, la Biblioteca comunale diventerà il regno dell’immaginazione con La notte dei comics, un evento su prenotazione a cura di APS Kirikù Amici della Biblioteca e pensato per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 13 anni.

Lunedì 10 febbraio, alle ore 18.30, spazio alla memoria con la Giornata delle vittime delle Foibe, un evento di riflessione curato dal Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e ospitato nella Sala eventi Biblioteca comunale “G. D’Addosio”. Sempre in biblioteca, la divulgazione scientifica sarà protagonista martedì 11 febbraio alle ore 19.00 con l’incontro “Conoscenza dei tumori, Comportamenti e consigli per la prevenzione”, a cura dell’autrice Carmela Turco e organizzato in collaborazione con l’Università della Terza e Libera Età di Capurso “Re del Tempo”.

Venerdì 14 febbraio, doppio appuntamento culturale: alle ore 18.00 Il Libro Parlante ospiterà Paolo Zupa con “Luna crescente”, mentre dalle 18.00 alle 20.00 la Biblioteca comunale accoglierà il Campionato Provinciale di Scacchi della Federazione Scacchi Puglia, a cura del Laboratorio Scacchistico Barese, che proseguirà anche nelle giornale di sabato 15 e domenica 16 febbraio, dalle 10.00 alle 19.00. Sempre domenica 16 febbraio, in Piazza Gramsci, si terrà alle ore 18.00 l’evento M’illumino di meno, mentre in mattinata, dalle 10.30 alle 13.00, si terrà la Grande Festa per le famiglie, un’iniziativa a cura dell’Ambito Territoriale Sociale n.5e della Cooperativa sociale “Sole Luna”.

Mercoledì 19 febbraio, alle ore 19.00, in biblioteca, spazio alla formazione con l’incontro “Disposizioni fiscali 2025”, a cura della casa editrice Ad Maiora e con la partecipazione dei curatori Marco Ligrani e Fabio Mitolo e degli autori Vito Guagnano, Vincenzo Ficarella e Vito Antonello Ricci. Giovedì 20 febbraio, alle ore 18.00, Il Libro Possibile Winter accoglierà Nicoletta Verna nella Biblioteca comunale, per la presentazione della sua ultima opera “I giorni di vetro”. Venerdì 21 febbraio, alle ore 19.00, sarà la volta di Gianluca Giagni con il libro “Sine cura. Trasformare il rischio in opportunità”, appuntamento che rientra nella rassegna Il Libro Parlante. Sabato 22 febbraio, alle ore 16.30, la Biblioteca ospiterà “Bibliogames a Carnevale”, un evento ludico in maschera con giochi da tavola a cura dell’Aps Kirikù-Amici della Biblioteca.

Martedì 25 febbraio, alle ore 17.30, torna il Gruppo di lettura “Chiacchiere e Libri”, che questa volta discuterà “La metamorfosi” di Franz Kafka. Mercoledì 26 febbraio, alle 19.00, un altro appuntamento de Il Libro Parlante che presenterà il libro “A tavola con De Nittis”, con la partecipazione dell’autore Nino Vinella. Il mese si chiuderà con due appuntamenti ospitati dalla Biblioteca: giovedì 27 febbraio alle 17.30, si terrà il primo incontro pubblico di confronto sul Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), a cura del Comune, mentre venerdì 28 febbraio alle 19.00, Il Libro Parlante ospiterà le autrici Silvana Kuhtz e Silvia Parentini per la presentazione di “Poeticamente abitiamo”.

MARZO

Domenica 2 marzo, dalle ore 10.30 alle 13.30, Piazza Gramsci si animerà con il Carnevale in Piazza, un evento ricco di musica, balli, giochi e mascotte, organizzato dal Comune di Capurso in collaborazione con DanzAttori Puglia. Lunedì 3 marzo, dalle 9.00 alle 19.00, sarà la volta del 2° Trofeo “Coriandoli di volley”. Memorial Giorgia Russo, un torneo interregionale di pallavolo femminile giovanile riservato a squadre under 13, a cura della Polisportiva Orsa Capurso, che si svolgerà negli impianti PalaLivatino – PalaPadovano – Palestra Venisti.

Venerdì 7 marzo, alle ore 19.00, Il Libro Parlante presenterà “Virginia Wolf. Le parole, il tempo, la visione”, con la partecipazione dell’autrice Luciana De Palma. Venerdì 14 marzo, sempre alle ore 19.00, un nuovo appuntamento letterario della rassegna Il Libro Parlante vedrà protagonista Annarita Di Palma con il libro “I cani neri possono aspettare”. Marzo sarà anche il mese delle celebrazioni per il 300° anniversario di San Giuseppe Patrono di Capurso: martedì 18 marzo, alle ore 18.00, si terrà la Solenne celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Vito Piccinonna, Vescovo di Rieti, con la partecipazione del Sindaco Michele Laricchia e delle Autorità civili e militari, nella Chiesa Madre S.S. Salvatore. Mercoledì 19 marzo, alle ore 18.00, Il Libro Possibile Winter ospiterà Sigfrido Ranucci per la presentazione dei libri “Il Patto” e “La Scelta”, nella Sala Frate Sole, Madonna del Pozzo Experience in Piazza Libertà.

Sempre Mercoledì 19 marzo, alle ore 19.00, sarà celebrata la Santa Messa, seguita dalla processione del Quadro di San Giuseppe dalla Chiesa Madre S.S. Salvatore alla Parrocchia di San Francesco da Paola. Venerdì 21 marzo, alle ore 19.00, in occasione della Giornata della poesia, Il Libro Parlante presenterà “Presenze Minime”, con l’autore Federico Lotito. Martedì 25 marzo, alle ore 18.00, il Comune di Capurso offrirà agli studenti delle scuole secondarie la proiezione gratuita del film “Mirabile Visione: Inferno”, in occasione del DanteDì.

Giovedì 27 marzo, alle ore 19.00, si terrà nella Sala eventi della Biblioteca comunale l’incontro formativo “La psicologia al servizio dello sport e al miglioramento della performance”, primo di una serie di quattro incontri inerente alla crescita dei giovani atleti, a cura della SSD New Generation Capursello. Venerdì 28 marzo, alle ore 17.00, torna l’appuntamento con il Gruppo di lettura “Chiacchiere e Libri”, che si confronterà sul romanzo “Il Ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde. Infine, sabato 29 marzo, alle ore 16.30, i più piccoli potranno divertirsi con “Leggo, creo, imparo con… gli origami”, un laboratorio di lettura e creatività dedicato ai bambini dai 5 agli 8 anni, a cura dell’Aps Kirikù Amici della Biblioteca.

Ogni sabato dalle ore 11.00 alle 12.00 la Sala bambini/e della Biblioteca comunale ospiterà il laboratorio di lettura BiblioSabato, mentre ogni martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 si terrà in Piazza Gramsci il “Crochet pomeridiano, intrecci, pensieri, storie e letture a voce alta”, attività a cura del Circolo ACLI “Luisa Bissola” Capurso. Non mancheranno le Giornate della Donazione AVIS Capurso, domenica 9 febbraio e domenica 9 marzo alla Biblioteca comunale “G. D’Addosio”.

Info su: https://www.comune.capurso.bari.it/