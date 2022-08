Trani, il 19 agosto 2022 il concerto ‘Blues & Roots’

Starpops in jazz: l’estate continua a suon di blues venerdì prossimo con il concerto e la proposta enogastronomica d’autore del caffè bistrot di Casa Sgarra

TRANI – L’estate continua a suon di blues da “StarPops”, il caffè bistrot di Casa Sgarra. Venerdì 19 agosto ci aspetta il progetto Blues & Roots, già in programma l’8 luglio ma rimandato per maltempo.

È un binomio di successo quello che ha conquistato il pubblico dell’anfiteatro urbano sul Lungomare Cristoforo Colombo a Trani: ottima musica e cibo d’autore. Un appuntamento irrinunciabile con la rassegna ‘StarPops in jazz’, il ricchissimo cartellone che sino a settembre proporrà musica di grande qualità che contempla tutte le declinazioni del genere jazz. La piazzetta di ispirazione pop e optical, attigua al noto ristorante stellato dei fratelli Sgarra, si trasforma in un vero e proprio contenitore culturale per gli eletti della musica entusiasti di sostare, godendo della brezza del mare, cullati dalle note raffinate e dalle accattivanti proposte enogastronomiche. Tutto rigorosamente live.

Venerdì 19 agosto spazio, dunque, alle sonorità più blues del progetto ‘Blues & Roots’, che mutua il nome dall’ album del grande musicista jazz statunitense Charles Mingus. Il trio, composto da Luisa Tucciariello alla voce, Pasquale Buongiovanni alla chitarra e Giuseppe Todisco alla tromba e flicorno, intraprende un viaggio sulla via del blues, partendo dalle forme più arcaiche e passando per il jazz e il rock, che di questo linguaggio, nato ormai più di un secolo fa, sono diretta e naturale conseguenza.

Ad accompagnare i concerti le proposte live per la cena dello chef stellato Michelin Felice Sgarra con la sua insuperabile squadra di giovani e promettenti talenti come lo chef executive Nico Gentile, il maestro panificatore Gianni Di Palma e il sous chef e pasticciere Michele Paradiso. Assieme elevano l’inno all’artigianalità totale e all’eccellenza dei prodotti in menu e al concetto di “Starpops” come luogo in cui è bello trascorrere il proprio tempo “a stare”, come suggerisce una tipica locuzione pugliese.

Per venerdì prossimo un menu accattivante con un live cooking spettacolare accentuerà l’atmosfera godibilissima delle serate di Starpops in jazz. Piatti studiati ad hoc per la serata, partendo sempre dalla valorizzazione della stagionalità e dalla sostenibilità ambientale, con il tocco sapiente ed evoluto dell’interpretazione contemporanea della materia prima. Un percorso multisensoriale, ascoltando sonorità raffinate e degustando bontà, un ventaglio di prelibatezze che copre tutto l’arco palatale e gustativo: dal salato al dolce, passando per l’umami. E sarà tripudio di sapori.

Il prossimo appuntamento di agosto, venerdì 26, vedrà protagonisti la Handyman band e i classici del soul funk, blues e R&B con la voce di Ilaria Di Cugno, Luca Giannotti alla chitarra, Enrico Palmieri al basso e Marco Campanale alla batteria. A settembre due appuntamenti chiudono una straordinaria offerta musicale: il 2 settembre il canto eclettico di Paola Arnesano, accompagnato dalla maestria del fisarmonicista Vince Abbracciante, rendono omaggio alla musica popolare brasiliana (MPB). Il 16 settembre, Infine, i due fratelli di basso Pierluigi Balducci e Viz Maurodigiovanni con alla voce il guest Marco Giuliani ci faranno sognare con le più belle colonne sonore del loro progetto Cinema Volume 1.

Info e prenotazioni: 3894930207 www.starpops.it

StarPops, Lungomare Cristoforo Colombo 116 – Trani (BT) Puglia Italy