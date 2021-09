Terza edizione di Wiki Loves Puglia, concorso fotografico per promuovere il patrimonio culturale pugliese

BARI – Wiki Loves Monuments è il concorso fotografico di Wikimedia Italia che contribuisce alla libera condivisione su Internet di contenuti relativi alla valorizzazione e conservazione di siti culturali e monumenti in tutto il mondo e, attraverso Wiki Loves Puglia, del vasto patrimonio monumentale della regione, coinvolgendo direttamente i cittadini.

Wiki Loves Puglia, terza edizione regionale di Wiki Loves Monuments Italia, è organizzata insieme all’associazione cine_fotografica Kaleidos di Bari, con il contributo di Banca Popolare Pugliese e i patrocini di Pugliapromozione, Regione Puglia e FIAF Puglia.

“Wiki Loves Monuments è un meraviglioso esempio di comunità patrimoniale. Desideriamo che i nostri figli siano consapevoli di vivere in un vero e proprio museo a cielo aperto e dunque riconoscano, e a loro volta proteggano, il valore del patrimonio artistico che li circonda. Questa è la motivazione alla base della riuscita del concorso e il motivo per cui quest’anno spegniamo dieci candeline! – ha dichiarato Luca Martinelli, referente nazionale di Wiki Loves Monuments – Siamo un unicum tra le esperienze di comunità patrimoniale: abbiamo trovato nella sfera digitale il collante per la costruzione di un legame fluido tra di noi che ci permette, senza limiti geografici, di contribuire alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico attraverso la sua digitalizzazione“.

Carica entro il 30 Settembre su Wikimedia Commons una o più foto con licenza libera CC BY-SA.

Istruzioni dettagliate al seguente link: https://wikimedia.it/fotografi

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. I fotografi possono partecipare alle passeggiate fotografiche alla scoperta dei monumenti. Le wikigite si tengono nelle seguenti città pugliesi:

§ Bari: 11 Settembre alle 9:00 e 22 Settembre alle 17:00

§ Foggia: 11 Settembre alle 17:00

§ Trani: 12 Settembre alle 17:00

§ Lecce: 19 Settembre alle 17:00

§ Brindisi: 26 Settembre alle 17:00

§ Grottaglie: in via di definizione (sarà pubblicato sul sito e sulla pagina Facebook)

L’iscrizione alle wikigite è obbligatoria e gratuita. Informazioni dettagliate al seguente link: https://wikimedia.it/puglia.

Le fotografie saranno vagliate da una giuria composta da fotografi professionisti e no, oltre che da membri di Wikimedia Italia. Tutte le fotografie di monumenti pugliesi concorreranno poi per i premi nazionali.

Wiki Loves Puglia 2021 prevede premi del valore di 150, 100 e 50 euro in materiale fotografico per le prime tre fotografie classificate. Gli autori delle prime dieci foto riceveranno inoltre una targa e le loro fotografie saranno esposte nella mostra fotografica itinerante che partirà dal Palazzo della Città Metropolitana di Bari e toccherà Foggia, San Severo e Taranto.

Wiki Loves Puglia è arrivato a includere 624 monumenti da 67 città grazie all’autorizzazione della Città di Bari e della Città metropolitana di Bari. Grazie alle autorizzazioni che vengono via via concesse dagli enti, il numero di monumenti che possono essere fotografati è in continua espansione. Infatti, l’uso commerciale delle immagini dei beni culturali è limitato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio che richiede l’autorizzazione degli enti proprietari o gestori del bene. Da qui l’appello di Wikimedia Italia alle amministrazioni locali affinché permettano di rendere condivisibili online le immagini dei loro monumenti e siti culturali locali con licenza libera. Questo a beneficio degli stessi comuni: le fotografie caricate su Wikimedia Commons con licenza libera diventano infatti accessibili e fruibili a tutti, per scopi anche commerciali, per lo sviluppo di nuovi servizi quali App, guide turistiche o pubblicazioni.