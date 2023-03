A Taranto domani lo spettacolo “La poesia della musica”

Nell’ambito della Rassegna Concertistica Internazionale “Apulia”, presso il Castello Aragonese, si esibiranno Marina Lupo e l’orchestra d’archi del Liceo musicale “Archita”

TARANTO – Si terrà domenica 5 marzo alle ore 19.00 presso il Castello Aragonese di Taranto lo spettacolo dell’attrice tarantina Marina Lupo e dell’orchestra d’archi del Liceo musicale “Archita”; evento atteso della II edizione della Rassegna Concertistica Internazionale “Apulia” organizzata dall’associazione “Guitar Artium”, patrocinata da Comune di Taranto, Regione Puglia (Presidenza e Assessorato al Turismo), CSV Taranto e che vede la direzione artistica della prof.ssa Maria Ivana Oliva.

Lo spettacolo dal titolo “La poesia della musica” vedrà coinvolta Maria Lupo in un reading di riflessioni, in chiave ironica, sulla bellezza della musica classica e sulle vicende più simpatiche della vita dei grandi musicisti. Ogni passo sarà intervallato dalla performance dell’orchestra d’archi del Liceo musicale “Archita” diretta dalla bacchetta delle professoresse Cosima Melucci- violinista e Laura Mazzaraco- violista, docenti affermate e musiciste dal taglio internazionale.

La protagonista della serata, l’attrice tarantina, ha saputo unire al talento naturale, capacità tecniche acquisite in anni di studio e formazione con nomi prestigiosi del panorama nazionale. (Luciano Melchionna, Alessandro Haber, Giancarlo Giannini, Giorgia Trasselli, Elio Pandolfi, Eugenio Cappuccio, Tullio Solenghi, Anna Mazzamauro, Fioretta Mari, Nataliia Florenskaja, Iva Hitchinson, Massimo Cimaglia). Premiata come migliore attrice e regista in rassegne teatrali nazionali e regionali, è autrice di testi teatrali e monologhi. Nel 2000 fonda con altri artisti tarantini, l’Ass.ne Cult.le La Baracca, ricoprendo anche il ruolo di direttore artistico. Oggi è legale rappresentante della Compagnia Cesare Giulio Viola di Taranto e si occupa di formazione dell’attore, insegna recitazione, dizione e fonetica. Da 45 anni calca i palcoscenici italiani, attualmente impegnata in Polvere di Pierfrancesco Nacca, regia di Giulia Paoletti prodotto da Accademia Perduta Teatri Romagna; per dieci anni è scritturata dal Teatro Crest. Recita nei teatri di tutta Italia ed è protagonista in molte produzioni anche accanto a Paola Gassman, Franco Oppini, Vanessa Gravina, Marco Marelli con la regia di R. La Gioia e collabora ad un progetto con Mariella Nava e Graziano Galatone . Dal 2001 si dedica alla regia e firma numerosi lavori tra cui: “Vita mea” di Cesare Giulio Viola e Tenco a tempo di tango di C. Lucarelli. Per l’Ass.ne Amici della Musica A. Speranza, recita in Stabat Mater dolorosa di J. Da Todi, in Una fiaba rupestre di B. Gizzi regia di Massimo Cimaglia. Per l’Ass.ne Italiana di Cultura Classica, AICC, Del.ne di Taranto, recita al MarTa in Metamorfosi di Apuleio. E’ voce narrante al Concerto di Beppe Cantarelli e dal 2015 collabora con la Compagnia Voci nella notte. Le sue esperienze cinematografiche sono: (2022) Le indagini di Lolita Lobosco 2, fiction Rai regia di Luca Miniero, Il Commissario Ricciardi, seconda stagione serie tv per Rai 1, regia di Gianpaolo Tescari. (2019), I fratelli Caputo fiction Mediaset regia di Alessio Inturri, (2018) Una vita spericolata regia di Marco Ponti, (2018) Anche senza di te regia di Francesco Bonelli, (2003) è diretta da Eduardo Winspeare nel film “Il Miracolo”; per Forum “un segreto da non svelare” E’ protagonista di alcuni spot pubblicitari tra cui Linkem e di numerosi cortometraggi, diretti da giovanissimi registi. Ha collaborato con l’Agenzia Immedia per la registrazione di spot pubblicitari e redazionali, distribuiti in Italia e all’estero (Usa, Svizzera).

Ingresso libero

