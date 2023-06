Taranto, rinviato a luglio il “Mercato Méditerranée. I Colori di Slow Food”

L’iniziativa in programma al Corso ai Due Mari, con cui si sarebbe dovuto aprire “Méditerranée – Taranto e la Dolce vita”, è rinviata causa maltempo

TARANTO – Mario Rigo, co-founder di “Méditerranée – Taranto e la Dolce vita”, ha annunciato che «le previsioni meteo per la giornata di domenica 11 giugno sono in netto peggioramento e perciò, seppur a malincuore, siamo stati costretti a rinviare il nostro “Mercato Méditerranée. I Colori di Slow Food” che si sarebbe dovuto tenere in serata sul Corso ai Due Mari; l’appuntamento con questo evento, organizzato in collaborazione con Slow Food, è solo rinviato a una data di luglio che comunicheremo al più presto».

Con questa iniziativa si sarebbe dovuta aprire la seconda edizione di “Méditerranée – Taranto e la Dolce vita”, la manifestazione dedicata alla Puglia e, più in particolare a Taranto, con lo scopo di contribuire allo sviluppo economico e sociale della città, declinando il paradigma “Bellezza Sogno Passione Qualità”!

Organizzato da “Méditerranée”, il format nasce da un’idea di Mario Rigo, stimato Senior Executive fashion advisor, e del famoso hair stilist Angelo Labriola, due tarantini che, ormai affermatisi a livello nazionale, con Passione continuano il percorso per realizzare il loro Sogno: contribuire alla rinascita della città.