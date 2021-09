Taranto, nel Chiostro del MArTA va in scena “Oedipus Rex”

L’Edipo Re del Teatro delle Forche, regia di Carlo Formigoni

TARANTO – La complessità dell’essere umano, il dramma della colpa, le varie sfaccettature della psiche andranno in scena al Museo Archeologico Nazionale di Taranto nell’Oedipus Rex del Teatro delle Forche venerdì 1 ottobre alle ore 17,30.

Lo spettacolo teatrale rientra in “Mari, miti, riti”, progetto a cura del Teatro delle Forche, nell’ambito della Programmazione “Custodiamo la cultura in Puglia” (Fondo Speciale per Cultura e Patrimonio Culturale), finalizzato a valorizzare attrattori naturali e culturali della provincia di Taranto, attraverso la messa in scena di performance artistiche site-specific.

“È il dramma della colpa – scrive il regista Carlo Formigoni – ma si è colpevoli se la colpa è involontaria? Siamo noi responsabili delle colpe dei padri? Possiamo sfuggire ad un destino avverso? Oedipus chi rappresenta? Che sia come dice il poeta visionario Eliot “Non può avere futuro chi ha ucciso il passato”. Tante domande alle quali Sofocle suggerisce altrettante risposte”.

Così il maestro Carlo Formigoni, che ha dedicato tutta la sua vita al teatro, diventando anche un esempio da seguire in tutta Europa, nonché Premio ANCT alla Carriera 2013, porta al Museo uno dei classici del teatro greco attraverso un percorso che è quasi di autoanalisi per gli spettatori.

“Questo lo richiedono i classici greci – dice – come la moderna psicanalisi invitandoci a scoprire l’Oedipus nascosto in noi”.

In scena nel Chiostro del Museo ci saranno Giancarlo Luce, Vito Latorre, Salvatore Laghezza, Antonio D’Andria, Onofrio Fortunato. Scenografia di Mariella Putignano. Regia di Carlo Formigoni.

L’ingresso al MArTA sarà consentito dalle ore 17.00 dall’entrata di Corso Umberto n. 41. Inizio spettacolo ore 17.30.

I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando telefonicamente il Teatro delle Forche ai numeri 099-8801932 / 349 321 0325 oppure via e-mail all’indirizzo info@teatrodelleforche.com

Ticket intero 8 euro, ridotto 2 euro per gli under 25, gratuito per gli under 18. Speciale promozione è riservata per i primi spettatori che prenoteranno un coupon valido come ingresso gratuito alle sale del MArTA, da utilizzare entro il 29 ottobre 2021. L’iniziativa sarà svolta in ottemperanza alle norme vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19. Accesso consentito soltanto agli spettatori muniti di Green Pass o tampone negativo nelle ultime 48 ore.