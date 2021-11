Taranto, il Sottosegretario alla Sanità Costa partecipa alla Giornata della Prevenzione di Otosalus

TARANTO – Il Sottosegretario di Stato alla Sanità, Andrea Costa, sarà in Puglia nei prossimi giorni.

La prima che effettuerà a Taranto sarà presso il poliambulatorio Otosalus, in occasione della “Giornata di prevenzione del tumore cervico-facciale”, manifestazione che prevede una serie di visite gratuite del cavo orale alla tiroide e alla laringe, nonché l’ecografia della tiroide.

Le visite saranno effettuate dal Dott. Prof. Alfredo Procaccini, noto specialista in otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale, responsabile dell’Unità operativa Chirurgia tiroidea del “D’Amore Hospital”.

L’iniziativa si terrà, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 di giovedì 11 novembre, presso il Poliambulatorio Otosalus, in via Carlo Bergamini n.2/c a Taranto; per partecipare è obbligatorio il possesso del Green Pass e la prenotazione al numero verde 800099166.

Il Sottosegretario Andrea Costa sarà accolto da Pierfilippo Marcoleoni, Direttore operativo di Otosalus, nonché presidente nazionale di Unimpresa Sanità.

«È un grande onore poter ospitare nel nostro poliambulatorio – ha commentato Pierfilippo Marcoleoni – il Sottosegretario di Stato alla Sanità, una visita che attesta l’attenzione verso il tema della prevenzione che, ora che la campagna vaccinale ha permesso di adottare misure meno stringenti, sta finalmente riprendendo forza e vigore».

«Da tempo Otosalus organizza periodicamente giornate della prevenzione che vedono i nostri medici impegnati in visite gratuite; alcune manifestazioni sono realizzate in collaborazione con l’Associazione “Europa Solidale” Onlus con cui abbiamo instaurato un rapporto sinergico in occasione proprio del PrevenTour, iniziativa di successo che porta la prevenzione direttamente ai cittadini nelle piazze».