Taranto, il 24 settembre apertura degli Asili Nido Comunali

TARANTO – Nell’ottica di riapertura delle strutture scolastiche nel periodo post pandemia Coronavirus in presenza ed in sicurezza, il calendario scolastico della Regione Puglia ha fissato l’avvio delle attività educative a decorrere dal 24 settembre 2020.

Pertanto, in attesa di conoscere le nuove linee guida diramate dal Ministero della Pubblica Istruzione per i servizi educativi, si comunica che il Bando per le nuove iscrizioni dei minori (dai tre mesi ai trentasei mesi) negli asili nido comunali per l’anno scolastico 2020/21, sarà pubblicato sul sito web del comune di Taranto a decorrere dall’ultima decade di agosto 2020 unitamente ai modelli di domanda ed al vademecum esplicativo per la compilazione delle stesse.

Le domande dovranno essere presentate dal 1 settembre al 15 settembre p.v. esclusivamente on line all’indirizzo mail dell’asilo nido prescelto, che sarà indicato nel bando.

Nell’avviso saranno pubblicati anche i posti disponibili nei vari asili nido, in considerazione delle specifiche disposizioni legislative che saranno adottate dal Governo in merito al numero effettivo dei bambini ammessi al servizio ed alle eventuali cautele di frequentazione previste per l’ AntiCovid-19.