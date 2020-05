Taranto, controlli anti assembramenti: fermate 34 auto, redatti 4 verbali

TARANTO – La Polizia Locale sta svolgendo servizi mirati al contrasto degli assembramenti all’interno e nei pressi degli uffici e dei locali pubblici.

Nella giornata di ieri, gli operatori hanno effettuato diversi controlli in via Veneto, nella sede dei Servizi Sociali dove è in distribuzione la seconda tranche dei buoni spesa, e nella circoscrizione di via Fiume.

La verifica del rispetto del distanziamento sociale, inoltre, è stata effettuata anche in via D’Aquino, via Di Palma e lungomare Vittorio Emanuele III, concentrandosi con particolare attenzione nei locali pubblici presenti in via XX Settembre, via Margherita, via Massari, via Giovinazzi, via Principe Amedeo e via Umbria, arterie dove erano stati segnalati episodi di assembramento.

Non essendoci più necessità di verificare le ragioni degli spostamenti e il possesso dell’autocertificazione, i posti di controllo effettuati dagli operatori si sono concentrati sul rispetto delle norme del Codice della Strada: sono state controllate 34 auto e redatti 4 verbali per assenza di assicurazione RCA e 5 per guida senza cintura.